Могут ли оставить без света весь дом из-за долгов ОСМД: женщина через суд отстояла право на информацию

Ужгородский горрайонный суд обязал энергокомпанию предоставить жильцу дома информацию о возможном отключении света из-за долгов ОСМД, признав, что такие сведения напрямую касаются прав потребителя электроэнергии.

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Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области рассмотрел гражданское дело по иску владелицы квартиры к ООО «Закарпатьеэнергосбыт» об обязательстве предоставить надлежащий письменный ответ на обращение относительно возможного отключения многоквартирного дома от электроснабжения из-за задолженности ОСМД. Суд исследовал, было ли соблюдено право потребителя на получение полной, доступной и достоверной информации о жилищно-коммунальной услуге.

Суть дела

Истец является владелицей квартиры в многоквартирном доме, где создано ОСМД, и потребляет электрическую энергию по месту проживания. В декабре 2025 года она получила информацию о возможном отключении всего дома от электроснабжения из-за задолженности ОСМД перед поставщиком электроэнергии. В связи с этим она обратилась в ООО «Закарпатьеэнергосбыт» с заявлением, в котором просила сообщить, действительно ли планируется отключение дома и её квартиры от электроснабжения, на каких основаниях это может быть осуществлено, кто является должником, каков размер задолженности и за какой период она возникла.

Энергопоставщик предоставил ответ в установленный законом срок. В нём общество сообщило о наличии договорных отношений с ОСМД, указало на факт возникновения задолженности за потреблённую электроэнергию и отметило отсутствие оснований для предоставления детальной информации лицу, которое не является стороной соответствующего договора. Также была разъяснена возможность получения информации через ОСМД.

Истец считала такой ответ неполным и фактически содержащим отказ в предоставлении запрашиваемой информации. Она подчёркивала, что является конечным потребителем электрической энергии, исправно оплачивает услугу и имеет право знать, может ли быть прекращено электроснабжение её жилья из-за долгов ОСМД, которые не являются её личными долгами.

В свою очередь ответчик настаивал, что обращение было рассмотрено надлежащим образом и своевременно. Общество отмечало, что информация о договорных отношениях с ОСМД и задолженности последнего касается правоотношений с третьим лицом и содержит сведения, которые не подлежат раскрытию посторонним лицам. Кроме того, ответчик указывал на отсутствие между сторонами прямых договорных отношений и утверждал, что предмет спора отсутствует, поскольку письменный ответ на обращение был предоставлен.

Позиция и выводы суда

Суд обратил внимание, что в соответствии с Законом Украины «Об обращениях граждан» лицо имеет право не только на получение ответа на обращение, но и на получение содержательного ответа по существу поставленных вопросов. Обязанность субъекта, которому подано обращение, заключается не только в соблюдении сроков рассмотрения, но и в предоставлении полной информации в пределах его компетенции. Формальное реагирование без предоставления существенной информации не обеспечивает реализацию права на обращение.

Суд также отметил, что хотя между сторонами отсутствует прямой договор о поставке электрической энергии, истец фактически является индивидуальным потребителем электроэнергии, что подтверждается оплатой услуг и пользованием электрической энергией по месту проживания. При таких обстоятельствах она пользуется правами потребителя, в том числе правом на получение необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации об услуге.

По мнению суда, право потребителя на информацию является самостоятельным и не может ставиться в зависимость от характера договорных отношений между поставщиком электроэнергии и ОСМД. Запрашиваемая информация касалась возможного прекращения электроснабжения в жилье, где проживает истец, а потому непосредственно влияла на её права и интересы как конечного потребителя жилищно-коммунальной услуги.

Суд отклонил доводы ответчика о конфиденциальности запрашиваемых сведений. В решении указано, что внутренние документы субъекта хозяйствования о коммерческой тайне не могут ограничивать права потребителей, гарантированные законом. Кроме того, информация о возможном прекращении электроснабжения жилого дома и основания такого прекращения не относится к коммерческой тайне или иной информации с ограниченным доступом.

Суд по делу № 308/18560/25 отдельно подчеркнул, что даже при наличии в документах отдельных конфиденциальных сведений это не освобождает от обязанности предоставить другую информацию, доступ к которой гарантируется законом. В таком случае необходимо обеспечить баланс между правом на информацию и защитой конфиденциальных данных путём изъятия информации с ограниченным доступом, а не полного отказа в предоставлении ответа.

Оценив обстоятельства дела, суд пришёл к выводу, что хотя ответчик и предоставил ответ в установленный законом срок, он не содержал полного и содержательного ответа на поставленные вопросы и фактически сводился к отказу в предоставлении запрашиваемой информации. Поэтому право истца как потребителя было нарушено.

В результате суд удовлетворил иск и обязал ООО «Закарпатьеэнергосбыт» предоставить заявительнице надлежащий и исчерпывающий ответ на обращение относительно возможного прекращения электроснабжения с исключением персональных данных как конфиденциальной информации. Также с общества взыскан в пользу государства судебный сбор в размере 1331,20 грн.

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