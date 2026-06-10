Ужгородський міськрайонний суд зобов’язав енергокомпанію надати мешканці будинку інформацію про можливе відключення світла через борги ОСББ, визнавши, що такі відомості безпосередньо стосуються прав споживача електроенергії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області розглянув цивільну справу за позовом власниці квартири до ТОВ «Закарпаттяенергозбут» про зобов’язання надати належну письмову відповідь на звернення щодо можливого відключення багатоквартирного будинку від електропостачання через заборгованість ОСББ. Суд дослідив, чи було дотримано право споживача на отримання повної, доступної та достовірної інформації про житлово-комунальну послугу.

Суть справи

Позивачка є власницею квартири в багатоквартирному будинку, де створене ОСББ, та споживає електричну енергію за місцем проживання. У грудні 2025 року вона отримала інформацію про можливе відключення всього будинку від електропостачання через заборгованість ОСББ перед електропостачальником. У зв’язку з цим вона звернулася до ТОВ «Закарпаттяенергозбут» із заявою, в якій просила повідомити, чи дійсно планується відключення будинку та її квартири від електропостачання, на яких підставах це може бути здійснено, хто є боржником, який розмір заборгованості та за який період вона виникла.

Енергопостачальник надав відповідь у встановлений законом строк. У ній товариство повідомило про наявність договірних відносин із ОСББ, зазначило факт виникнення заборгованості за спожиту електроенергію та вказало на відсутність підстав для надання детальної інформації особі, яка не є стороною відповідного договору. Також було роз’яснено можливість отримання інформації через ОСББ.

Позивачка вважала таку відповідь неповною та такою, що фактично містить відмову в наданні запитуваної інформації. Вона наголошувала, що є кінцевим споживачем електричної енергії, справно сплачує за послугу та має право знати, чи може бути припинене електропостачання її житла через борги ОСББ, які не є її особистими боргами.

Натомість відповідач наполягав, що звернення було розглянуте належним чином і вчасно. Товариство зазначало, що інформація про договірні відносини з ОСББ та заборгованість останнього стосується правовідносин із третьою особою і містить відомості, які не підлягають розкриттю стороннім особам. Крім того, відповідач вказував на відсутність між сторонами прямих договірних відносин та стверджував, що предмет спору відсутній, оскільки письмову відповідь на звернення було надано.

Позиція та висновки суду

Суд звернув увагу, що відповідно до Закону України «Про звернення громадян» особа має право не лише на отримання відповіді на звернення, а й на одержання змістовної відповіді по суті поставлених питань. Обов’язок суб’єкта, до якого подано звернення, полягає не лише у дотриманні строків розгляду, а й у наданні повної інформації в межах його компетенції. Формальне реагування без надання суттєвої інформації не забезпечує реалізації права на звернення.

Суд також зазначив, що хоча між сторонами відсутній прямий договір про постачання електричної енергії, позивачка фактично є індивідуальним споживачем електроенергії, що підтверджується оплатою послуг та користуванням електричною енергією за місцем проживання. За таких обставин вона користується правами споживача, у тому числі правом на отримання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про послугу.

На думку суду, право споживача на інформацію є самостійним і не може ставитися в залежність від характеру договірних відносин між електропостачальником та ОСББ. Запитувана інформація стосувалася можливого припинення електропостачання у житлі, де проживає позивачка, а тому безпосередньо впливала на її права та інтереси як кінцевого споживача житлово-комунальної послуги.

Суд відхилив доводи відповідача про конфіденційність запитуваних відомостей. У рішенні зазначено, що внутрішні документи суб’єкта господарювання про комерційну таємницю не можуть обмежувати права споживачів, гарантовані законом. Крім того, інформація про можливе припинення електропостачання житлового будинку та підстави такого припинення не належить до комерційної таємниці чи іншої інформації з обмеженим доступом.

Суд у справі № 308/18560/25 окремо наголосив, що навіть за наявності у документах окремих конфіденційних відомостей це не звільняє від обов’язку надати іншу інформацію, доступ до якої гарантується законом. У такому випадку необхідно забезпечити баланс між правом на інформацію та захистом конфіденційних даних шляхом вилучення інформації з обмеженим доступом, а не повної відмови у наданні відповіді.

Оцінивши обставини справи, суд дійшов висновку, що хоча відповідач і надав відповідь у встановлений законом строк, вона не містила повної та змістовної відповіді на поставлені питання та фактично зводилася до відмови у наданні запитуваної інформації. Тому право позивачки як споживача було порушене.

У результаті суд задовольнив позов та зобов’язав ТОВ «Закарпаттяенергозбут» надати заявниці належну і вичерпну відповідь на звернення щодо можливого припинення електропостачання із вилученням персональних даних як конфіденційної інформації. Також з товариства стягнуто на користь держави судовий збір у розмірі 1331,20 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.