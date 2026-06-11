Українці зможуть реєструвати шлюб онлайн через Дію: ідею офіційно закріплять у законі

В Україні пропонують на законодавчому рівні закріпити можливість укладення шлюбу онлайн через Портал Дія.

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У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт Закону №15306 «Про внесення змін до Сімейного кодексу України та Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»», який спрямований на врегулювання проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Необхідність таких змін автори пояснюють потребою забезпечення реалізації права на шлюб для громадян, які через війну перебувають у різних регіонах України або за її межами, а також результатами реалізації експериментального проєкту «Шлюб онлайн». За даними пояснювальної записки, за час дії експерименту послугою вже скористалися понад 55 тисяч пар.

Електронна реєстрація шлюбу

Законопроєкт пропонує доповнити Сімейний кодекс України положенням про те, що заява про реєстрацію шлюбу може подаватися не лише особисто до органу державної реєстрації актів цивільного стану, а й в електронній формі. Порядок подання такої заяви та проведення реєстрації має затверджувати Кабінет Міністрів України.

Одночасно встановлюється, що подання електронної заяви через представника не допускається.

Для онлайн-реєстрації шлюбу передбачається окремий строк: вона може проводитися не раніше ніж через три календарні дні з моменту обрання дати під час подання заяви через електронний сервіс.

Церемонія у форматі відеоконференції

Однією з головних новел законопроєкту є законодавче закріплення дистанційної процедури укладення шлюбу.

Пропонується встановити, що державна реєстрація шлюбу та індивідуальний обряд реєстрації проводяться засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг шляхом участі наречених і працівника ДРАЦС у відеоконференції в режимі реального часу.

Участь у такій процедурі буде можлива лише після проходження електронної ідентифікації та автентифікації із застосуванням віддалених кваліфікованих електронних підписів «Дія. Підпис» («Дія ID»).

Як підтверджуватиметься згода на шлюб

Законопроєкт окремо регулює порядок фіксації волевиявлення наречених.

Для підтвердження вільної згоди на державну реєстрацію шлюбу наречені підписуватимуть актовий запис про шлюб, складений в електронній формі, шляхом накладення віддалених кваліфікованих електронних підписів «Дія. Підпис» («Дія ID»). Після цього актовий запис підписуватиме працівник органу державної реєстрації актів цивільного стану із застосуванням кваліфікованого електронного підпису.

Що буде у разі технічних проблем

Окремі положення законопроєкту визначають порядок дій у разі зриву онлайн-церемонії.

Якщо один із наречених, обоє наречених або працівник ДРАЦС не приєднаються до відеоконференції протягом 15 хвилин з моменту її початку, або якщо її проведення стане неможливим через технічні причини, які не вдалося усунути протягом цього часу, реєстрацію шлюбу можна буде перенести на іншу дату за письмовою заявою.

При цьому строк такого перенесення не може перевищувати одного року з дня подання заяви про реєстрацію шлюбу.

Повторний шлюб та використання державних реєстрів

Законопроєкт уточнює порядок державної реєстрації повторного шлюбу.

Передбачається, що така реєстрація здійснюватиметься на підставі відомостей про припинення попереднього шлюбу, які містяться в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян. Документи, що підтверджують припинення попереднього шлюбу, подаватимуться лише у разі відсутності відповідного актового запису в реєстрі або якщо припинення шлюбу відбулося за законодавством іноземної держави.

Крім того, законопроєкт передбачає можливість подання через Єдиний державний вебпортал електронних послуг заяв про внесення змін до актових записів цивільного стану.

Таким чином, проєкт фактично завершує перехід від експериментального формату надання послуги до її повноцінного законодавчого врегулювання.

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