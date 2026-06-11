Чи потрібно подавати повідомлення до ДПС про прийняття на роботу директора підприємства – подробиці

Податкові органи отримують дані про керівника підприємства напряму з Єдиного державного реєстру.

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Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради пояснила, чи зобов’язані роботодавці подавати до Державної податкової служби повідомлення про прийняття на роботу директора підприємства.

Що передбачає законодавство

Найпоширеніше запитання серед роботодавців стосується необхідності надсилання повідомлення до ДПС про призначення керівника. Як зазначається, через усталену практику кадровики та бухгалтери часто продовжують подавати такі повідомлення, побоюючись можливих штрафів.

Водночас порядок повідомлення податкових органів про прийняття працівників на роботу визначено постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413. Цим документом передбачено виняток: повідомлення про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства або керівника підприємства, установи чи організації до ДПС не подається.

Як надходить інформація до податкової

Відомості про керівника підприємства податкова служба отримує автоматично з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Після державної реєстрації змін щодо керівника відповідні дані передаються в електронному вигляді до державних органів. Саме ця інформація вважається офіційним повідомленням про прийняття особи на посаду директора. Таким чином, для керівників запроваджено спрощений порядок інформування податкової служби.

Якщо директор є засновником

У разі, якщо директор одночасно є засновником або єдиним учасником товариства, порядок залишається незмінним. Відомості про його призначення все одно передаються до ДПС через Єдиний державний реєстр.

Які обов’язки залишається виконати роботодавцю

Попри відсутність необхідності подавати повідомлення до податкової, роботодавець зобов’язаний належно оформити кадрові рішення, зокрема:

рішення засновників або власника про призначення керівника;

наказ про вступ на посаду;

внесення змін до Єдиного державного реєстру;

укладення трудового договору або контракту, якщо це передбачено законодавством чи установчими документами.

Ключовим є саме своєчасне внесення даних до ЄДР, оскільки податкові органи отримують інформацію про директора саме з цього реєстру.

Отже, повідомлення до ДПС про прийняття на роботу директора подавати не потрібно. Інформація про керівника надходить до податкової автоматично через Єдиний державний реєстр, а роботодавець має забезпечити належне оформлення та реєстрацію відповідних змін.

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