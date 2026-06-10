Пенсійний фонд нагадав про обов’язки бухгалтерії у сфері охорони праці.

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Для багатьох роботодавців питання охорони праці асоціюється насамперед із фахівцями з безпеки, інструктажами та контролем виробничих процесів. Однак важливу роль у забезпеченні безпечних умов праці відіграє і бухгалтерська служба, адже саме вона відповідає за фінансове забезпечення заходів, спрямованих на захист працівників. На це звернули увагу в Пенсійному фонді.

Чинне законодавство визначає низку обов’язків головного бухгалтера (бухгалтера), які безпосередньо пов’язані із забезпеченням належного рівня охорони праці на підприємстві.

Одним із головних напрямів роботи є фінансування заходів з охорони праці, передбачене статтею 19 Закону України «Про охорону праці». Саме бухгалтерія повинна забезпечувати своєчасне виділення коштів та контролювати їх використання виключно за призначенням.

Контроль за дотриманням встановлених норм

Для суб’єктів господарювання всіх форм власності, за винятком бюджетних установ, законодавством передбачено, що витрати на охорону праці мають становити не менше 0,5% фонду оплати праці за попередній календарний рік. Для бюджетних організацій обсяг таких витрат визначається колективним договором з урахуванням фінансових можливостей установи. Контроль за дотриманням цих вимог покладається, зокрема, на бухгалтерську службу.

Забезпечення цільового використання коштів

Відповідно до статей 161 та 162 Кодексу законів про працю України фінансування заходів із охорони праці є обов’язком роботодавця. Перелік таких заходів визначений постановою Кабінету Міністрів України №994 від 27 червня 2003 року. До них належать, зокрема, придбання спеціального одягу та взуття, проведення медичних оглядів працівників, навчання з питань охорони праці, атестація робочих місць та інші заходи безпеки. Бухгалтерія повинна забезпечити правильне планування та облік цих витрат.

Згідно з Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затвердженими наказом Міністерства соціальної політики №1804 від 29 листопада 2018 року, бухгалтерська служба веде облік усіх засобів захисту, які видаються працівникам.

До таких обов’язків належать:

постановка на баланс та своєчасне списання спеціального одягу, спеціального взуття, захисних касок, респіраторів, мийних засобів та інших засобів індивідуального захисту;

контроль за дотриманням установлених строків використання таких засобів для правильного нарахування амортизації або віднесення витрат на собівартість.

Важливим напрямом роботи є також організація фінансування обов’язкових медичних оглядів працівників. Відповідно до статті 17 Закону України «Про охорону праці» роботодавець за власний рахунок повинен забезпечувати проведення попередніх та періодичних медоглядів працівників, особливо тих, які працюють у шкідливих або небезпечних умовах.

Фінансові аспекти взаємодії між підприємствами та медичними закладами регулюються наказом Міністерства охорони здоров’я України №1393 від 8 вересня 2025 року «Про організацію та проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій». Виконання цих завдань покладається на бухгалтерію, яка:

здійснює оплату послуг медичних закладів за проведення обов’язкових медичних оглядів;

контролює правильність віднесення відповідних витрат до витрат підприємства.

Окремий блок роботи стосується фінансового забезпечення працівників у разі нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань. Відповідні питання врегульовані статтею 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

У таких випадках бухгалтерія бере участь у:

оформленні та оплаті листків непрацездатності, пов’язаних із виробничими травмами чи професійними захворюваннями, у взаємодії з Пенсійним фондом України;

нарахуванні виплат за період реабілітації працівника, якщо це передбачено колективним договором;

забезпеченні збереження середнього заробітку працівника у випадках тимчасового зупинення виробництва за рішенням контролюючих органів через загрозу життю або здоров’ю працівників.

Крім того, бухгалтерія відіграє важливу роль у реалізації права працівників на пільги та компенсації за роботу у важких або шкідливих умовах праці. Такі гарантії передбачені статтею 7 Закону України «Про охорону праці».

Підставою для надання відповідних пільг є результати атестації робочих місць, проведеної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №442 від 1 серпня 1992 року «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці».

На підставі результатів атестації бухгалтерія забезпечує:

нарахування оплати за додаткові відпустки;

встановлення та нарахування доплат за роботу у шкідливих і важких умовах праці;

організацію фінансування безоплатного забезпечення працівників молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами відповідно до законодавства.

Відповідні обов’язки можуть бути визначені у посадовій інструкції головного бухгалтера та Положенні про систему управління охороною праці підприємства.

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