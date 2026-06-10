Пенсионный фонд напомнил об обязанностях бухгалтерии в сфере охраны труда.

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Для многих работодателей вопросы охраны труда ассоциируются прежде всего со специалистами по безопасности, инструктажами и контролем производственных процессов. Однако важную роль в обеспечении безопасных условий труда играет и бухгалтерская служба, поскольку именно она отвечает за финансовое обеспечение мероприятий, направленных на защиту работников. На это обратили внимание в Пенсионном фонде.

Действующее законодательство определяет ряд обязанностей главного бухгалтера (бухгалтера), которые непосредственно связаны с обеспечением надлежащего уровня охраны труда на предприятии.

Одним из основных направлений работы является финансирование мероприятий по охране труда, предусмотренное статьей 19 Закона Украины «Об охране труда». Именно бухгалтерия должна обеспечивать своевременное выделение средств и контролировать их использование исключительно по целевому назначению.

Контроль за соблюдением установленных норм

Для субъектов хозяйствования всех форм собственности, кроме бюджетных учреждений, законодательством предусмотрено, что расходы на охрану труда должны составлять не менее 0,5% фонда оплаты труда за предыдущий календарный год. Для бюджетных организаций объем таких расходов определяется коллективным договором с учетом финансовых возможностей учреждения. Контроль за соблюдением этих требований возлагается, в частности, на бухгалтерскую службу.

Обеспечение целевого использования средств

В соответствии со статьями 161 и 162 Кодекса законов о труде Украины финансирование мероприятий по охране труда является обязанностью работодателя. Перечень таких мероприятий определен постановлением Кабинета Министров Украины №994 от 27 июня 2003 года. К ним относятся, в частности, приобретение специальной одежды и обуви, проведение медицинских осмотров работников, обучение по вопросам охраны труда, аттестация рабочих мест и другие мероприятия по обеспечению безопасности. Бухгалтерия должна обеспечивать правильное планирование и учет этих расходов.

Согласно Минимальным требованиям безопасности и охраны здоровья при использовании работниками средств индивидуальной защиты на рабочем месте, утвержденным приказом Министерства социальной политики №1804 от 29 ноября 2018 года, бухгалтерская служба ведет учет всех средств защиты, которые выдаются работникам.

К таким обязанностям относятся:

постановка на баланс и своевременное списание специальной одежды, специальной обуви, защитных касок, респираторов, моющих средств и других средств индивидуальной защиты;

контроль за соблюдением установленных сроков использования таких средств для правильного начисления амортизации или отнесения расходов на себестоимость.

Важным направлением работы является также организация финансирования обязательных медицинских осмотров работников. В соответствии со статьей 17 Закона Украины «Об охране труда» работодатель за свой счет обязан обеспечивать проведение предварительных и периодических медосмотров работников, особенно тех, кто работает во вредных или опасных условиях.

Финансовые аспекты взаимодействия между предприятиями и медицинскими учреждениями регулируются приказом Министерства здравоохранения Украины №1393 от 8 сентября 2025 года «Об организации и проведении обязательных медицинских осмотров работников определенных категорий». Выполнение этих задач возлагается на бухгалтерию, которая:

осуществляет оплату услуг медицинских учреждений за проведение обязательных медицинских осмотров;

контролирует правильность отнесения соответствующих расходов к расходам предприятия.

Отдельный блок работы касается финансового обеспечения работников в случае несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний. Соответствующие вопросы урегулированы статьей 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

В таких случаях бухгалтерия участвует в:

оформлении и оплате листков нетрудоспособности, связанных с производственными травмами или профессиональными заболеваниями, во взаимодействии с Пенсионным фондом Украины;

начислении выплат за период реабилитации работника, если это предусмотрено коллективным договором;

обеспечении сохранения среднего заработка работника в случаях временной остановки производства по решению контролирующих органов из-за угрозы жизни или здоровью работников.

Кроме того, бухгалтерия играет важную роль в реализации права работников на льготы и компенсации за работу в тяжелых или вредных условиях труда. Такие гарантии предусмотрены статьей 7 Закона Украины «Об охране труда».

Основанием для предоставления соответствующих льгот являются результаты аттестации рабочих мест, проведенной в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №442 от 1 августа 1992 года «О Порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда».

На основании результатов аттестации бухгалтерия обеспечивает:

начисление оплаты за дополнительные отпуска;

установление и начисление доплат за работу во вредных и тяжелых условиях труда;

организацию финансирования бесплатного обеспечения работников молоком или другими равноценными пищевыми продуктами в соответствии с законодательством.

Соответствующие обязанности могут быть определены в должностной инструкции главного бухгалтера и Положении о системе управления охраной труда предприятия.

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