После резонансного НМТ на Одесщине в УЦОКО призвали расширить сеть центров тестирования в укрытиях

Украинский центр оценивания качества образования после ситуации с НМТ в Одесской области предложил открывать больше пунктов тестирования в укрытиях и объяснил, почему экзамен не был остановлен для всех участников.

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После резонансной ситуации во время проведения национального мультипредметного теста в Одесской области, где из-за продолжительной воздушной тревоги дети сдавали экзамен почти 13 часов, в обществе активно обсуждают условия проведения тестирования и соблюдение прав абитуриентов. Для выяснения всех обстоятельств ситуации в Верховную Раду пригласили директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяну Вакуленко.

В Комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций сообщили, что в УЦОКО предоставили подробные разъяснения относительно алгоритма действий в день тестирования и мер, которые принимались на местах в связи с воздушной тревогой.

В комитете отметили, что в соответствии с регламентом все участники НМТ имели возможность перенести сдачу теста на дополнительную сессию. О такой возможности детей и их родителей информировали сотрудники временных экзаменационных центров и предлагали ею воспользоваться. В то же время, по информации УЦОКО, подавляющее большинство участников и их родителей просили продолжить ожидание окончания воздушной тревоги и после её отбоя возобновить работу над тестом.

Также в комитете сообщили, что участников тестирования обеспечили водой и перекусами. Кроме того, каждый абитуриент в любой момент мог прекратить прохождение НМТ и получить допуск к участию в дополнительной сессии тестирования.

По данным Украинского центра оценивания качества образования, 8 июня в Одесской области на тестирование явились 1349 участников. Из них 1022 человека проходили НМТ во временных экзаменационных центрах, расположенных вне укрытий.

Среди всех участников 105 человек подали заявления на участие в дополнительной сессии. Таким образом, около 10% абитуриентов воспользовались правом перенести сдачу тестирования на другой день, хотя такая возможность была доступна для всех участников.

Кроме того, в УЦОКО предложили уделить особое внимание созданию большего количества временных экзаменационных центров именно в укрытиях. Считается, что это позволит упростить организацию тестирования во время воздушных тревог и поможет избежать подобных ситуаций в будущем.

Напомним, что в Кабинет Министров подали петицию с призывом отменить проведение НМТ на период действия военного положения и внедрить альтернативные механизмы поступления в учреждения высшего образования.

Авторы обращения подчёркивают, что во время сдачи НМТ учащиеся вынуждены находиться в условиях постоянной угрозы ракетных ударов, частых воздушных тревог и длительного пребывания в укрытиях. В связи с этим авторы петиции просят правительство и Министерство образования и науки на время военного положения отказаться от обязательного проведения НМТ и разработать альтернативные механизмы поступления в учреждения высшего образования. Среди возможных вариантов предлагаются вступительные испытания непосредственно в вузах или другие формы оценивания, которые определит МОН.

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