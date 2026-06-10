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Турция сменила посла в Украине – кто возглавит дипломатическую миссию в Киеве

16:01, 10 июня 2026
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Новым послом назначена Фатма Джерен Язган, которая до этого работала в Нидерландах.
Турция сменила посла в Украине – кто возглавит дипломатическую миссию в Киеве
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Турция назначила новым послом в Украине действующего посла страны в Нидерландах Фатму Джерен Язган. Об этом сообщает издание Ahaber со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Турции.

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Отмечается, что ее предшественник Мустафа Левент Бильген, занимавший должность посла в Украине с 2023 года, получил новое назначение и возглавит первую дипломатическую миссию Турции в Исландии, где впервые открывается посольство.

В сообщении говорится, что действующий посол Турции в Нидерландах Фатма Джерен Язган назначена новым главой дипломатической миссии в Киеве.

Решение о кадровых изменениях было доведено до сведения дипломатического корпуса министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в рамках очередной ротации руководителей посольств и постоянных представительств страны за рубежом.

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Киев Украина Турция

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