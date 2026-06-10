Туреччина оновила посла в Україні – хто очолить дипломатичну місію в Києві

Новою посолкою призначено Фатму Джерен Язган, яка до цього працювала в Нідерландах.

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Туреччина призначила новим послом в Україні чинну посолку країни в Нідерландах Фатму Джерен Язган. Про це повідомляє видання Ahaber із посиланням на джерела в Міністерстві закордонних справ Туреччини.

Зазначається, що її попередник Мустафа Левент Більген, який обіймав посаду посла в Україні з 2023 року, отримав нове призначення та очолить першу дипломатичну місію Туреччини в Ісландії, де вперше відкривається посольство.

У повідомленні йдеться, що чинну посолку Туреччини в Нідерландах Фатму Джерен Язган призначено новою керівницею дипломатичної місії в Києві.

Рішення про кадрові зміни було доведене до відома дипломатичного корпусу міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом у межах чергової ротації керівників посольств і постійних представництв країни за кордоном.

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