Рятувальники ДСНС та поліцейські отримають нові виплати: які надбавки та премії залишаться після підвищення

Поліцейським вперше законодавчо визначили мінімальний рівень посадового окладу, прив’язаний до прожиткового мінімуму.

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Поліцейські можуть отримати мінімальний посадовий оклад на рівні не менше десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 10 червня схвалила законопроєкт, який змінює підхід до формування грошового забезпечення працівників Національної поліції.

Законопроєкт вносить зміни до Закону «Про Національну поліцію» та фактично переглядає систему грошового забезпечення поліцейських. Автори законодавчої ініціативи наголошували, що посадові оклади більшості поліцейських залишаються на рівні, встановленому ще у 2015 році. Оклади оперуповноважених, дільничних офіцерів поліції та інспекторів патрульної поліції тривалий час не перевищували кількох тисяч гривень, а закон не містив мінімальних гарантій щодо їхнього розміру.

Зокрема, законопроєкт передбачає доповнення Закону «Про Національну поліцію» новою статтею 94-1. Грошове забезпечення тепер має не просто нараховуватися, а забезпечувати достатні матеріальні умови, стимулювати досягнення результатів та компенсувати фізичні й інтелектуальні затрати.

Закон також регламентує порядок виплат для тих, хто потрапив у надзвичайні обставини за особливих умов.

За поліцейськими, захопленими у полон, заручниками, інтернованими або зниклими безвісти за особливих обставин, зберігаються всі види грошового забезпечення (оклад, звання, вислуга, постійні надбавки). Ці кошти щомісячно виплачуються членам сім’ї у рівних частках до з’ясування всіх обставин. Проте, ці норми не поширюються на осіб, які добровільно здалися в полон або самовільно залишили місце служби.

Передбачено, що у разі загальної індексації грошового забезпечення поліцейських, виплати сім’ям полонених також перераховуються з урахуванням цієї індексації.

Що змінюється

Законом передбачено, що грошове забезпечення поліцейських має забезпечувати належні матеріальні умови для виконання службових обов’язків, враховувати небезпечність роботи, сприяти залученню кваліфікованих кадрів та стимулювати ефективну службу.

Розмір виплат, як і раніше, залежатиме від посади, спеціального звання, стажу служби, інтенсивності роботи, кваліфікації та наявності наукового ступеня або вченого звання.

До структури грошового забезпечення входитимуть:

посадовий оклад;

доплата за спеціальне звання;

надбавка за вислугу років;

доплата за роботу з державною таємницею;

доплата за науковий ступінь або вчене звання;

премія.

При цьому премія не зможе перевищувати 30% посадового окладу.

Також, поліцейським передбачено щомісячну надбавку за вислугу років (строк служби), розмір якої залежить від стажу служби в поліції.

Зокрема, встановлено такі відсотки від посадового окладу:

від 1 до 2 років служби — 5%;

від 2 до 4 років — 10%;

від 4 до 7 років — 15%;

від 7 до 10 років — 20%;

від 10 до 13 років — 25%;

від 13 до 16 років — 30%;

від 16 до 19 років — 35%;

від 19 до 22 років — 40%;

від 22 до 25 років — 45%;

понад 25 років — 50% посадового окладу.

Порядок виплати щомісячної надбавки за вислугу років визначатиметься Кабінетом Міністрів України.

Ключовою новацією стало встановлення гарантованого мінімального посадового окладу поліцейського.

Відтепер посадовий оклад не може бути меншим за десять прожиткових мінімумів для працездатних осіб, визначених на 1 січня відповідного року. Виняток зроблено лише для курсантів та слухачів закладів освіти із специфічними умовами навчання, які готують поліцейських.

Фактично це означає відхід від чинної моделі, коли конкретні оклади визначалися переважно урядовими постановами та могли роками не переглядатися.

Закон також закріплює шкалу надбавок за вислугу років.

Поліцейські зі стажем від одного до двох років отримуватимуть надбавку у розмірі 5% посадового окладу. Далі розмір надбавки поступово збільшуватиметься і може сягати 50% посадового окладу для тих, хто прослужив понад 25 років.

Порядок виплати таких надбавок окремо визначатиме Кабінет Міністрів.

Рятувальникам ДСНС закріплять мінімальний рівень грошового забезпечення

Також закон оновлює систему фінансових та соціальних гарантій для працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Водночас, фінансові гарантії для працівників ДСНС закріплюються в оновленій статті 125 Кодексу цивільного захисту.

Нова редакція передбачає, що грошове забезпечення рятувальників (за винятком курсантів) у місячному розрахунку не може бути меншим ніж 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на 1 січня календарного року.

Оскільки прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлюється законом «Про Державний бюджет України» на початку кожного року, такий підхід дозволить автоматично індексувати та захищати базові виплати рятувальників від інфляції, прив’язуючи їх до загальних соціальних стандартів.

Очікується, що законодавче закріплення мінімального фінансового порогу сприятиме зменшенню плинності кадрів у ДСНС, підвищенню престижу професії вогнеборців і рятувальників, які щодня працюють в умовах підвищеного ризику.

Чому виникла потреба у змінах

Під час підготовки законопроєкту його автори звертали увагу на значний розрив між оплатою праці поліцейських та працівників інших правоохоронних органів.

Зокрема, законодавство про Бюро економічної безпеки, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро та прокуратуру вже містить норми про мінімальні посадові оклади, прив’язані до прожиткового мінімуму. Для працівників поліції подібних гарантій досі не існувало.

На думку ініціаторів, відсутність законодавчо визначеного мінімального рівня оплати праці негативно впливала на кадрове забезпечення Національної поліції та сприяла відтоку досвідчених працівників зі служби.

Закон набере чинності через 180 днів після його офіційного опублікування.

Протягом трьох місяців після оприлюднення документа Кабінет Міністрів має привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нових вимог та затвердити необхідні механізми реалізації закону.

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