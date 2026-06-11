Спасатели ГСЧС и полицейские получат новые выплаты: какие надбавки и премии останутся после повышения

Полицейским впервые законодательно определили минимальный уровень должностного оклада, привязанный к прожиточному минимуму.

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Полицейские могут получить минимальный должностной оклад на уровне не менее десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 10 июня одобрила законопроект, который меняет подход к формированию денежного обеспечения работников Национальной полиции.

Законопроект вносит изменения в Закон «О Национальной полиции» и фактически пересматривает систему денежного обеспечения полицейских. Авторы законодательной инициативы отмечали, что должностные оклады большинства полицейских остаются на уровне, установленном еще в 2015 году. В частности, оклады оперуполномоченных, участковых офицеров полиции и инспекторов патрульной полиции длительное время не превышали нескольких тысяч гривен, а закон не содержал минимальных гарантий их размера.

В частности, законопроект предусматривает дополнение Закона «О Национальной полиции» новой статьей 94-1. Денежное обеспечение теперь должно не просто начисляться, а обеспечивать достаточные материальные условия, стимулировать достижение результатов и компенсировать физические и интеллектуальные затраты.

Закон также регламентирует порядок выплат для тех, кто оказался в чрезвычайных обстоятельствах при особых условиях.

За полицейскими, захваченными в плен, заложниками, интернированными или пропавшими без вести при особых обстоятельствах, сохраняются все виды денежного обеспечения (оклад, звание, выслуга, постоянные надбавки). Эти средства ежемесячно выплачиваются членам семьи в равных долях до выяснения всех обстоятельств. Однако эти нормы не распространяются на лиц, которые добровольно сдались в плен или самовольно оставили место службы.

Предусмотрено, что в случае общей индексации денежного обеспечения полицейских выплаты семьям пленных также пересчитываются с учетом этой индексации.

Что меняется

Законом предусмотрено, что денежное обеспечение полицейских должно обеспечивать надлежащие материальные условия для выполнения служебных обязанностей, учитывать опасность работы, способствовать привлечению квалифицированных кадров и стимулировать эффективную службу.

Размер выплат, как и ранее, будет зависеть от должности, специального звания, стажа службы, интенсивности работы, квалификации и наличия научной степени или ученого звания.

В структуру денежного обеспечения будут входить:

должностной оклад;

• доплата за специальное звание;

• надбавка за выслугу лет;

• доплата за работу с государственной тайной;

• доплата за научную степень или ученое звание;

• премия.

При этом премия не сможет превышать 30% должностного оклада.

Также полицейским предусмотрена ежемесячная надбавка за выслугу лет (стаж службы), размер которой зависит от стажа службы в полиции.

Установлены следующие проценты от должностного оклада:

от 1 до 2 лет службы — 5%;

• от 2 до 4 лет — 10%;

• от 4 до 7 лет — 15%;

• от 7 до 10 лет — 20%;

• от 10 до 13 лет — 25%;

• от 13 до 16 лет — 30%;

• от 16 до 19 лет — 35%;

• от 19 до 22 лет — 40%;

• от 22 до 25 лет — 45%;

• более 25 лет — 50% должностного оклада.

Порядок выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет будет определяться Кабинетом Министров Украины.

Ключевым новшеством стало установление гарантированного минимального должностного оклада полицейского.

Теперь должностной оклад не может быть меньше десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января соответствующего года. Исключение сделано только для курсантов и слушателей учебных заведений со специфическими условиями обучения, которые готовят полицейских.

Фактически это означает отход от действующей модели, при которой конкретные оклады определялись преимущественно постановлениями правительства и могли годами не пересматриваться.

Закон также закрепляет шкалу надбавок за выслугу лет. Полицейские со стажем от одного до двух лет будут получать надбавку в размере 5% должностного оклада. Далее размер надбавки будет постепенно увеличиваться и может достигать 50% должностного оклада для тех, кто прослужил более 25 лет.

Порядок выплаты таких надбавок отдельно определит Кабинет Министров.

Спасателям ГСЧС закрепят минимальный уровень денежного обеспечения

Также закон обновляет систему финансовых и социальных гарантий для работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В то же время финансовые гарантии для работников ГСЧС закрепляются в обновленной статье 125 Кодекса гражданской защиты.

Новая редакция предусматривает, что денежное обеспечение спасателей (за исключением курсантов) в месячном расчете не может быть меньше 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного по состоянию на 1 января календарного года.

Поскольку прожиточный минимум для трудоспособных лиц устанавливается законом «О Государственном бюджете Украины» в начале каждого года, такой подход позволит автоматически индексировать и защищать базовые выплаты спасателей от инфляции, привязывая их к общим социальным стандартам.

Ожидается, что законодательное закрепление минимального финансового порога будет способствовать снижению текучести кадров в ГСЧС, повышению престижа профессии пожарных и спасателей, которые ежедневно работают в условиях повышенного риска.

Почему возникла необходимость в изменениях

При подготовке законопроекта его авторы обращали внимание на значительный разрыв между оплатой труда полицейских и работников других правоохранительных органов.

В частности, законодательство о Бюро экономической безопасности, Государственном бюро расследований, Национальном антикоррупционном бюро и прокуратуре уже содержит нормы о минимальных должностных окладах, привязанных к прожиточному минимуму. Для сотрудников полиции таких гарантий до сих пор не существовало.

По мнению инициаторов, отсутствие законодательно установленного минимального уровня оплаты труда негативно влияло на кадровое обеспечение Национальной полиции и способствовало оттоку опытных сотрудников со службы.

Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.

В течение трех месяцев после опубликования документа Кабинет Министров должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с новыми требованиями и утвердить необходимые механизмы реализации закона.

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