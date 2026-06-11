Кабінет Міністрів при підримці БЕБ та СБУ планує виводити бізнес із тіні

Уряд створив робочу групу для боротьби з тіньовою економікою.

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На фоні викликів воєнного часу та необхідності наповнення бюджету, Кабінет Міністрів України вдався до нових кроків для детінізації економіки. Постанова № 733 від 5 червня 2026 року затверджує нову державну стратегію повної детінізації економіки. Створення спеціалізованої Міжвідомчої робочої групи свідчить про перехід до єдиного координаційного механізму.

Склад групи

Саме міжвідомча група, яка створена відповідно до додатка до Постанови №733, отримала головну роль у формуванні та координації рішень у сфері виведення бізнесу з тіні.

Співголовами Групи визначені Прем’єр-міністр України та Міністр фінансів, що фактично надає її рішенням значну політичну вагу та забезпечує високий рівень їх імплементації в системі державного управління.

До складу Міжвідомчої групи входять представники ключових міністерств, зокрема Міністерства економіки, Міністерства юстиції, Міністерства соціальної політики та Міністерства цифрової трансформації.

Окремий блок учасників представляє силовий сектор, зокрема Бюро економічної безпеки, Служба безпеки України, Національна поліція та Державна прикордонна служба.

Також до роботи залучені контролюючі органи, серед яких Державна податкова служба, Державна митна служба, Державна служба фінансового моніторингу та Державна служба з питань праці.

Парламентський нагляд забезпечують керівники профільних комітетів Верховної Ради України з питань фінансів та бюджету.

Така структура, за теорією уряду, дозволить забезпечити міжвідомчу координацію на високому рівні та обходити бюрократичні паузи при узгодженні документів.

Від аналізу до законотворчості

Основним завданням Групи є координація дій щодо розроблення проєктів нормативно-правових актів для детінізації. Це означає, що саме тут формуватимуться нові податкові та митні правила.

Повноваження Групи включають:

Вивчення рівня тіньової економіки в розрізі окремих видів діяльності. Ідеться не про загальні оцінки масштабу «тіні», а про сегментований аналіз — по галузях, ринках та типах операцій. Замість універсальних обмежень або масових перевірок влада зможе визначати саме ті сектори, де рівень ухилення від оподаткування, контрабанди чи використання неофіційної зайнятості є найбільш критичним.

Визначення причин, що стримують процеси детінізації.

Подання Кабміну рекомендацій, які можуть бути реалізовані через урядові рішення

Процедури

Основною формою роботи групи визначено засідання, які можуть проводитися як очно, так і в дистанційному форматі. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів.

Для виконання поставлених завдань група наділена правом отримувати інформацію від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності. Це дозволяє оперативно збирати дані для аналізу тіньових процесів у різних секторах економіки.

До роботи групи можуть залучатися незалежні експерти, науковці, представники бізнес-асоціацій та профільних громадських організацій. Очікується, що це сприятиме формуванню більш збалансованих рішень у сфері податкової політики, контролю за обігом товарів та легалізації економічної діяльності.

Для опрацювання окремих напрямів діяльності передбачено створення постійних або тимчасових робочих підгруп. Вони зможуть зосередитися на вузькопрофільних питаннях, зокрема боротьбі з нелегальною зайнятістю, контрабандою, ухиленням від сплати податків, незаконним обігом підакцизних товарів та іншими проявами тіньової економіки.

Організаційне забезпечення діяльності групи покладено на Міністерство фінансів України. Саме Мінфін відповідатиме за координацію роботи, підготовку матеріалів до засідань та супровід виконання ухвалених рішень, фактично виступаючи ключовим координатором державної політики у сфері детінізації економіки.

Попри задекларовані наміри боротьби з тіньовою економікою, Положення містить і певні ризики. Багато завдань Групи, такі як аналіз тіньової економіки, боротьба з порушеннями вже є прямими обов’язками БЕБ або ДПС. Існує ризик створення «надбудови», яка лише сповільнюватиме реальну роботу.

Положення не містить кількісних показників, за якими оцінюватиметься ефективність роботи Групи. Підготовка пропозицій — це процес, який може тривати довго без реального результату.

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