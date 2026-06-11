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Як збільшити пенсійний стаж – ПФУ роз’яснив механізм доплати за минулі роки

11:11, 11 червня 2026
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Мова йде про альтернативний спосіб набуття страхового стажу, якщо його недостатньо для призначення пенсії.
Як збільшити пенсійний стаж – ПФУ роз’яснив механізм доплати за минулі роки
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Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області пояснило порядок доплати до мінімального страхового внеску за попередні періоди, яка дозволяє збільшити страховий стаж для призначення пенсії.

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Що таке доплата і для чого вона потрібна

Доплата до мінімального страхового внеску за минулий період є одним з альтернативних способів набуття страхового стажу в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у випадку, якщо його не вистачає для призначення пенсії.

Хто може скористатися

Цим механізмом можуть скористатися застраховані особи, які офіційно працювали або працюють, але за певні періоди їхній страховий внесок до Пенсійного фонду України був меншим за мінімальний. Норма регулюється статтею 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058.

Як подати заяву

Особа, яка вирішила скористатися цим варіантом, має звернутися особисто до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України або подати заяву дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Важливі умови доплати

  • доплата здійснюється починаючи з 01 січня 2004 року та лише за ті місяці, в яких була нарахована заробітна плата і сплачені страхові внески;
  • сума доплати розраховується з мінімальної заробітної плати, що діє на момент її здійснення;
  • мінімальна заробітна плата встановлюється Законом України «Про державний бюджет України». Станом на 01 січня 2026 року вона становить 8 647,00 грн, а мінімальний страховий внесок — 1 902,34 грн (8 647,00 грн × 22 %).

Як відбувається процедура

Після отримання розрахунку особа самостійно приймає рішення щодо доцільності доплати та подає до органів Пенсійного фонду відповідні відомості про її суми. Форми заяви, розрахунку та звітності визначені Інструкцією про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків до ПФУ, затвердженою постановою правління ПФУ від 19.12.2003 № 21-1 та зареєстрованою в Мін’юсті 16.01.2004 за № 64/8663.

Статистика звернень

У Пенсійному фонді зазначили, що в поточному році з такими заявами звернулися 43 особи, з них 34 вже здійснили доплату на загальну суму 457,0 тис. грн.

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