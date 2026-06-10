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Поліція отримає нову систему зарплат і надбавок — оклад прив’язали до 10 прожиткових мінімумів

12:11, 10 червня 2026
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Верховна Рада оновила грошове забезпечення поліції.
Поліція отримає нову систему зарплат і надбавок — оклад прив’язали до 10 прожиткових мінімумів
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Верховна Рада у середу, 10 червня, ухвалила законопроєкт № 6506-1 щодо осучаснення грошового забезпечення поліцейських.

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За відповідне рішення проголосували 269 народних депутатів.

Документ закріплює гарантований посадовий оклад поліцейського на рівні 10 прожиткових мінімумів.

Також закон встановлює оновлену систему надбавок за вислугу років і більш чітку структуру грошового забезпечення.

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Національна поліція Верховна Рада України поліція гроші зарплата

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