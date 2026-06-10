Поліція отримає нову систему зарплат і надбавок — оклад прив’язали до 10 прожиткових мінімумів

Верховна Рада оновила грошове забезпечення поліції.

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Верховна Рада у середу, 10 червня, ухвалила законопроєкт № 6506-1 щодо осучаснення грошового забезпечення поліцейських.

За відповідне рішення проголосували 269 народних депутатів.

Документ закріплює гарантований посадовий оклад поліцейського на рівні 10 прожиткових мінімумів.

Також закон встановлює оновлену систему надбавок за вислугу років і більш чітку структуру грошового забезпечення.

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