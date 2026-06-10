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Що таке постійне місце проживання та чи обов’язково його оформлювати

19:30, 10 червня 2026
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Виїзд та залишення на постійне місце проживання оформлюється виключно в офіційних органах України з метою отримання статусу нерезидента.
Що таке постійне місце проживання та чи обов’язково його оформлювати
Фото: kyivcnap.gov.ua
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Департамент консульської служби МЗС України пояснив, що таке постійне місце проживання та де воно оформлюється.

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ПМП - це поширена абревіатура, яка розшифровується як «постійне місце проживання».  В Україні вона вживається для позначення процедури оформлення документів для виїзду / залишення на постійне місце проживання за кордоном.

Виїзд / залишення на постійне місце проживання (ПМП) оформлюється виключно в офіційних органах України з метою отримання статусу нерезидента, тобто особи, яка постійно проживає за межами України.

Для чого взагалі оформлювати ПМП?  І чи це обов’язково?

У відомстві підкреслюють, що оформлення ПМП – це передусім право, а не обов’язок громадянина України.

Втім, оформлення ПМП дає громадянину певні додаткові можливості:

  • знятися з реєстрації місця проживання в Україні
  • стати на постійний консульський облік
  • подорожувати зі своєю неповнолітньою дитиною (якщо дитина також має статус ПМП) без згоди другого з батьків-громадянина України
  • клопотати до закордонної дипломатичної установи України про:

       - вихід з громадянства України;

       - розірвання шлюбу між громадянами України за взаємною згодою подружжя   (за умови відсутності неповнолітніх дітей та реєстрації шлюбу в Україні);

       - зміну імені за власним бажанням (крім випадків зміни прізвища внаслідок укладення шлюбу);

       - внесення змін до актового запису цивільного стану, його поновлення чи скасування.

Тим, хто зацікавлений в оформленні ПМП, слід звертатися:

В Україні - до територіального підрозділу Державної міграційної служби України за місцем проживання. 

За кордоном - до посольства чи консульства України.

«Оформлення документів для виїзду / залишення на постійне місце проживання за кордоном часто плутають з отриманням посвідки на постійне проживання в певній країні (residence permit).

Отже,  роз’яснюємо:

Дозвіл на проживання в іноземній країні отримується громадянином України у міграційних органах цієї країни (в кожній країні такий документ має власну назву - residence permit / permesso di soggiorno / permiso de residensia / permis de résidence / permissão de residência / Aufenthaltstitel тощо).

Оформлення такого документа жодним чином не змінює статус громадянина України з точки зору українських офіційних органів. І навпаки, наявність дозволу на проживання не підтверджує статут громадянина України, який постійно проживає за кордоном», - додали у Департаменті консульської служби МЗС України.

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