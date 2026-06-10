Що таке постійне місце проживання та чи обов’язково його оформлювати

Виїзд та залишення на постійне місце проживання оформлюється виключно в офіційних органах України з метою отримання статусу нерезидента.

Фото: kyivcnap.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Департамент консульської служби МЗС України пояснив, що таке постійне місце проживання та де воно оформлюється.

ПМП - це поширена абревіатура, яка розшифровується як «постійне місце проживання». В Україні вона вживається для позначення процедури оформлення документів для виїзду / залишення на постійне місце проживання за кордоном.

Виїзд / залишення на постійне місце проживання (ПМП) оформлюється виключно в офіційних органах України з метою отримання статусу нерезидента, тобто особи, яка постійно проживає за межами України.

Для чого взагалі оформлювати ПМП? І чи це обов’язково?

У відомстві підкреслюють, що оформлення ПМП – це передусім право, а не обов’язок громадянина України.

Втім, оформлення ПМП дає громадянину певні додаткові можливості:

знятися з реєстрації місця проживання в Україні

стати на постійний консульський облік

подорожувати зі своєю неповнолітньою дитиною (якщо дитина також має статус ПМП) без згоди другого з батьків-громадянина України

клопотати до закордонної дипломатичної установи України про:

- вихід з громадянства України;

- розірвання шлюбу між громадянами України за взаємною згодою подружжя (за умови відсутності неповнолітніх дітей та реєстрації шлюбу в Україні);

- зміну імені за власним бажанням (крім випадків зміни прізвища внаслідок укладення шлюбу);

- внесення змін до актового запису цивільного стану, його поновлення чи скасування.

Тим, хто зацікавлений в оформленні ПМП, слід звертатися:

В Україні - до територіального підрозділу Державної міграційної служби України за місцем проживання.

За кордоном - до посольства чи консульства України.

«Оформлення документів для виїзду / залишення на постійне місце проживання за кордоном часто плутають з отриманням посвідки на постійне проживання в певній країні (residence permit).

Отже, роз’яснюємо:

Дозвіл на проживання в іноземній країні отримується громадянином України у міграційних органах цієї країни (в кожній країні такий документ має власну назву - residence permit / permesso di soggiorno / permiso de residensia / permis de résidence / permissão de residência / Aufenthaltstitel тощо).

Оформлення такого документа жодним чином не змінює статус громадянина України з точки зору українських офіційних органів. І навпаки, наявність дозволу на проживання не підтверджує статут громадянина України, який постійно проживає за кордоном», - додали у Департаменті консульської служби МЗС України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.