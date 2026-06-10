Що таке постійне місце проживання та чи обов’язково його оформлювати
Департамент консульської служби МЗС України пояснив, що таке постійне місце проживання та де воно оформлюється.
ПМП - це поширена абревіатура, яка розшифровується як «постійне місце проживання». В Україні вона вживається для позначення процедури оформлення документів для виїзду / залишення на постійне місце проживання за кордоном.
Виїзд / залишення на постійне місце проживання (ПМП) оформлюється виключно в офіційних органах України з метою отримання статусу нерезидента, тобто особи, яка постійно проживає за межами України.
Для чого взагалі оформлювати ПМП? І чи це обов’язково?
У відомстві підкреслюють, що оформлення ПМП – це передусім право, а не обов’язок громадянина України.
Втім, оформлення ПМП дає громадянину певні додаткові можливості:
- знятися з реєстрації місця проживання в Україні
- стати на постійний консульський облік
- подорожувати зі своєю неповнолітньою дитиною (якщо дитина також має статус ПМП) без згоди другого з батьків-громадянина України
- клопотати до закордонної дипломатичної установи України про:
- вихід з громадянства України;
- розірвання шлюбу між громадянами України за взаємною згодою подружжя (за умови відсутності неповнолітніх дітей та реєстрації шлюбу в Україні);
- зміну імені за власним бажанням (крім випадків зміни прізвища внаслідок укладення шлюбу);
- внесення змін до актового запису цивільного стану, його поновлення чи скасування.
Тим, хто зацікавлений в оформленні ПМП, слід звертатися:
В Україні - до територіального підрозділу Державної міграційної служби України за місцем проживання.
За кордоном - до посольства чи консульства України.
«Оформлення документів для виїзду / залишення на постійне місце проживання за кордоном часто плутають з отриманням посвідки на постійне проживання в певній країні (residence permit).
Отже, роз’яснюємо:
Дозвіл на проживання в іноземній країні отримується громадянином України у міграційних органах цієї країни (в кожній країні такий документ має власну назву - residence permit / permesso di soggiorno / permiso de residensia / permis de résidence / permissão de residência / Aufenthaltstitel тощо).
Оформлення такого документа жодним чином не змінює статус громадянина України з точки зору українських офіційних органів. І навпаки, наявність дозволу на проживання не підтверджує статут громадянина України, який постійно проживає за кордоном», - додали у Департаменті консульської служби МЗС України.
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