Что такое постоянное место жительства и обязательно ли его оформлять

Выезд и оформление постоянного места жительства осуществляется исключительно в официальных органах Украины с целью получения статуса нерезидента.

Фото: kyivcnap.gov.ua

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Департамент консульской службы МИД Украины объяснил, что такое постоянное место жительства и где оно оформляется.

ПМЖ — это распространенная аббревиатура, которая расшифровывается как «постоянное место жительства». В Украине она используется для обозначения процедуры оформления документов для выезда / оставления на постоянное место жительства за границей.

Выезд / оставление на постоянное место жительства (ПМЖ) оформляется исключительно в официальных органах Украины с целью получения статуса нерезидента, то есть лица, которое постоянно проживает за пределами Украины.

Для чего вообще оформлять ПМЖ? И обязательно ли это?

В ведомстве подчеркивают, что оформление ПМЖ — это прежде всего право, а не обязанность гражданина Украины.

Тем не менее оформление ПМЖ предоставляет гражданину определенные дополнительные возможности:

сняться с регистрации места жительства в Украине;

стать на постоянный консульский учет;

путешествовать со своим несовершеннолетним ребенком (если ребенок также имеет статус ПМЖ) без согласия второго родителя — гражданина Украины;

ходатайствовать перед зарубежным дипломатическим учреждением Украины о:

- выходе из гражданства Украины;

- расторжении брака между гражданами Украины по взаимному согласию супругов (при условии отсутствия несовершеннолетних детей и регистрации брака в Украине);

- изменении имени по собственному желанию (кроме случаев изменения фамилии вследствие заключения брака);

- внесении изменений в актовую запись гражданского состояния, ее восстановлении или аннулировании.

Тем, кто заинтересован в оформлении ПМЖ, следует обращаться:

В Украине — в территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины по месту жительства.

За границей — в посольство или консульство Украины.

«Оформление документов для выезда / оставления на постоянное место жительства за границей часто путают с получением вида на постоянное проживание в определенной стране (residence permit).

Итак, разъясняем:

Разрешение на проживание в иностранном государстве получается гражданином Украины в миграционных органах этой страны (в каждой стране такой документ имеет собственное название — residence permit / permesso di soggiorno / permiso de residencia / permis de résidence / permissão de residência / Aufenthaltstitel и т.д.).

Оформление такого документа никоим образом не изменяет статус гражданина Украины с точки зрения украинских официальных органов. И наоборот, наличие разрешения на проживание не подтверждает статус гражданина Украины, который постоянно проживает за границей», — добавили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

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