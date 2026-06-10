  1. В Украине

Что такое постоянное место жительства и обязательно ли его оформлять

19:30, 10 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Выезд и оформление постоянного места жительства осуществляется исключительно в официальных органах Украины с целью получения статуса нерезидента.
Что такое постоянное место жительства и обязательно ли его оформлять
Фото: kyivcnap.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Департамент консульской службы МИД Украины объяснил, что такое постоянное место жительства и где оно оформляется.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

ПМЖ — это распространенная аббревиатура, которая расшифровывается как «постоянное место жительства». В Украине она используется для обозначения процедуры оформления документов для выезда / оставления на постоянное место жительства за границей.

Выезд / оставление на постоянное место жительства (ПМЖ) оформляется исключительно в официальных органах Украины с целью получения статуса нерезидента, то есть лица, которое постоянно проживает за пределами Украины.

Для чего вообще оформлять ПМЖ? И обязательно ли это?

В ведомстве подчеркивают, что оформление ПМЖ — это прежде всего право, а не обязанность гражданина Украины.

Тем не менее оформление ПМЖ предоставляет гражданину определенные дополнительные возможности:

  • сняться с регистрации места жительства в Украине;
  • стать на постоянный консульский учет;
  • путешествовать со своим несовершеннолетним ребенком (если ребенок также имеет статус ПМЖ) без согласия второго родителя — гражданина Украины;
  • ходатайствовать перед зарубежным дипломатическим учреждением Украины о:

- выходе из гражданства Украины;

- расторжении брака между гражданами Украины по взаимному согласию супругов (при условии отсутствия несовершеннолетних детей и регистрации брака в Украине);

- изменении имени по собственному желанию (кроме случаев изменения фамилии вследствие заключения брака);

- внесении изменений в актовую запись гражданского состояния, ее восстановлении или аннулировании.

Тем, кто заинтересован в оформлении ПМЖ, следует обращаться:

В Украине — в территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины по месту жительства.

За границей — в посольство или консульство Украины.

«Оформление документов для выезда / оставления на постоянное место жительства за границей часто путают с получением вида на постоянное проживание в определенной стране (residence permit).

Итак, разъясняем:

Разрешение на проживание в иностранном государстве получается гражданином Украины в миграционных органах этой страны (в каждой стране такой документ имеет собственное название — residence permit / permesso di soggiorno / permiso de residencia / permis de résidence / permissão de residência / Aufenthaltstitel и т.д.).

Оформление такого документа никоим образом не изменяет статус гражданина Украины с точки зрения украинских официальных органов. И наоборот, наличие разрешения на проживание не подтверждает статус гражданина Украины, который постоянно проживает за границей», — добавили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

паспорт миграционная служба

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Бизнес с белой репутацией с 2027 года получит новые таможенные правила от правительства

Честные компании с безупречной репутацией смогут получить скидки по гарантиям до 50% или полностью освободиться от уплаты залогов.

Студентка из Польши проучилась 4 года в университете Львова, но не получила диплом из-за ошибки при поступлении

Суд оценил правомерность действий университета по делу об отчислении и невручении диплома студентке из Польши.

Бабушка погибшего военнослужащего доказала право на пенсию и единовременную выплату от Минобороны — решение Верховного Суда

Получение пенсии само по себе не лишает человека права быть признанным иждивенцем погибшего военнослужащего, если его помощь была для него постоянным и основным источником средств к существованию.

Украина переходит на европейские таможенные правила: когда перестанут действовать старые разрешения и что будет с Duty Free

У бизнеса и государства есть около полутора лет на адаптацию к новому Таможенному кодексу, при этом часть норм будет действовать временно — только до момента вступления в ЕС.

Верховный Суд разрешил обжаловать долг по ЕСВ 5-летней давности: возвращение письма из почты не лишает права на иск

Война, обстрелы и отсутствие света: является ли это уважительной причиной пропуска судебных сроков.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]