Смерть пациентки после операции: апелляционный суд объяснил, почему оправдал врача-анестезиолога

Ровенский апелляционный суд оставил без изменений оправдательный приговор врачу-анестезиологу, обвиняемому в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей после операции умершей впоследствии пациентки, придя к выводу о недоказанности его вины.

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Ровенский апелляционный суд рассмотрел дело врача-анестезиолога Ровенской областной клинической больницы, которого обвиняли в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. По результатам апелляционного пересмотра суд оставил в силе оправдательный приговор, вынесенный судом первой инстанции.

Суть дела

Медицинского работника обвиняли в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия для пациентки (ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины). По версии следствия, в конце июля 2020 года после проведения операции по удалению щитовидной железы состояние одной из пациенток резко ухудшилось.

Согласно обвинительному акту, дежурный врач-анестезиолог не оказал своевременную неотложную медицинскую помощь, а вместо себя направил к больной врача-интерна. Сторона обвинения утверждала, что последняя не имела соответствующей медицинской квалификации для самостоятельного проведения манипуляций, из-за чего было потеряно время, а обвиняемый прибыл в палату и выполнил интубацию трахеи уже с опозданием. В результате пациентка перенесла состояние клинической смерти, осложнившееся отеком головного мозга, и впоследствии умерла.

6 июня 2023 года Ровенский городской суд вынес оправдательный приговор. Суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности в действиях врача состава уголовного правонарушения. Заявленные гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба тогда были оставлены без рассмотрения.

Апелляционное рассмотрение и решение суда

Не согласившись с таким решением, прокурор Ровенской областной прокуратуры и потерпевшие подали апелляционные жалобы. Сторона обвинения настаивала на отмене оправдательного приговора, признании медика виновным с назначением ему наказания в виде 2 лет ограничения свободы, а также требовала полного удовлетворения гражданских исков. Об этом сообщили в апелляционном суде.

В ходе апелляционного рассмотрения, с целью полного и объективного выяснения обстоятельств, суд удовлетворил ходатайство прокурора и провел частичное судебное следствие. В частности, коллегия судей повторно исследовала заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы Житомирского областного бюро СМЭ и должностную инструкцию врача-анестезиолога, на переоценке которых настаивала сторона обвинения. Кроме того, апелляционный суд повторно допросил свидетелей и заслушал объяснения участников уголовного производства.

Проверяя материалы производства, суд обратил внимание на то, что обвиняемый занимает должность врача анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии и интенсивной терапии КП «Ровенская областная клиническая больница имени Юрия Семенюка» Ровенского областного совета и, согласно должностной инструкции, его рабочим местом определено исключительно отделение интенсивной терапии. Обвинение не предоставило никаких приказов или протоколов, которые возлагали бы на врача-анестезиолога обязанность осуществлять послеоперационное наблюдение за пациенткой, находившейся в отделении Центра лапароскопических и малоинвазивных хирургических вмешательств под контролем эндоскопии и сонографии им. Ю. Семенюка, то есть в другом отделении больницы.

Кроме того, установлено, что в 2020 году в областной больнице не было утвержденного порядка вызова дежурного врача к пациенту другого отделения, в частности не было определено, в каких случаях и каким способом (на служебный телефон, через сестринский пост отделения или иным способом) медицинский персонал осуществляет вызов дежурного врача из другого отделения для оказания неотложной медицинской помощи.

В то же время заключение экспертизы подтвердило, что обязанность следить за состоянием пациентки возлагалась непосредственно на ее лечащего врача и персонал того отделения, где она проходила лечение и находилась после операции. Отсутствие динамического наблюдения за больной именно в послеоперационный период эксперты признали нарушением локальных протоколов медицинского учреждения.

Учитывая эти и другие обстоятельства, апелляционный суд по делу № 569/11042/22 констатировал, что вина врача-анестезиолога в совершении инкриминируемого уголовного правонарушения не доказана. Следовательно, коллегия судей не нашла законных оснований для отмены обжалуемого решения местного суда.

Приговор Ровенского городского суда от 6 июня 2023 года оставлен без изменений, а апелляционные жалобы прокурора и потерпевших — без удовлетворения.

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