Конкурс в Харьковский апелляционный суд: одну кандидатуру ожидает собеседование

ВККС отметила, что 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.

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На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей в Харьковском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания 9 июня Комиссией приняты следующие решения:

Свиридова Марина Михайловна — 680,4 — Не подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Сорока Елена Павловна — Объявлен перерыв в рассмотрении вопроса

Рыбальченко Людмила Николаевна — 685,8 — Внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

ВККС напомнила, что 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 36 кандидатами: 24 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие, 5 кандидатов — не подтвердили, с 7 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. В отношении 1 кандидата проведение квалификационного оценивания приостановлено.

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