Студентка из Польши проучилась 4 года в университете Львова, но не получила диплом из-за ошибки при поступлении

Суд оценил правомерность действий университета по делу об отчислении и невручении диплома студентке из Польши.

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Галицкий районный суд г. Львова отказал в удовлетворении иска бывшей студентки к Львовскому национальному университету имени Ивана Франко. В иске бывшая студентка требовала отменить приказ об отчислении, восстановить ее в учебе, обязать выдать диплом бакалавра и взыскать моральный ущерб.

Гражданка Польши после окончания обучения не получила диплом

Истец, гражданка Республики Польша, была зачислена в университет в 2020 году на специальность «Международные отношения» на контрактной основе. После завершения обучения в 2024 году и успешной сдачи аттестации она не получила диплом. Иск был обоснован тем, что истец выполнила все условия обучения, получила 240 кредитов ЕКТС, полностью оплатила обучение и считает, что имеет право на диплом.

Как пояснили в университете, студентка была отчислена в сентябре 2024 года из-за отсутствия документа, подтверждающего полное общее среднее образование и признаваемого в Украине как основание для поступления. Речь идет о том, что предоставленный польский документ об окончании лицея не является эквивалентом «аттестата зрелости» (matura), который дает право поступления в вузы. Ответчик отметил, что истицу неоднократно информировали о необходимости предоставить надлежащий документ либо оформить его через украинский экстернат, однако требования выполнены не были.

Университет подчеркнул, что без такого документа невозможно внести данные в ЕГЭБО и сформировать диплом.

Суд признал решение университета законным

Суд установил, что при поступлении в университет истицей, как гражданкой Республики Польша, был предоставлен документ об окончании польского лицея (swiadectwo ukonczenia liceum ogolnoksztalcacego), который согласно позиции Министерства образования и науки Украины не является документом, подтверждающим право на поступление в учреждения высшего образования без дополнительного подтверждения эквивалентности или получения документа о полном общем среднем образовании установленного образца.

Суд учел положения статьи 3 Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Польша о взаимном признании документов об образовании от 11.04.2005, согласно которому право поступления подтверждается документами о полном общем среднем образовании (в Украине — аттестат, в Польше — аттест зрелости (swiadectwo dojrzalosci), выдаваемый по результатам соответствующего экзамена).

Также суд сослался на разъяснения Министерства образования и науки Украины, согласно которым документы типа swiadectwo ukonczenia liceum ogolnoksztalcacego не приравниваются к аттестату зрелости и не дают самостоятельного права поступления в вузы Украины.

Как установлено судом, после зачисления в университет истец не предприняла мер для оформления украинского документа о полном общем среднем образовании через экстернат и не предоставила соответствующий документ ни во время обучения, ни до момента издания спорного приказа.

Университет, со своей стороны, уведомлял истицу о необходимости предоставления дополнительных документов и установил срок до начала учебного года — 01.09.2024. Однако требования выполнены не были.

Суд установил, что в связи с отсутствием в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) информации о наличии у истца документа о полном общем среднем образовании установленного образца университет был лишен возможности сформировать и выдать диплом. Студентка была отчислена с 01.09.2024 года.

Основанием указано отсутствие признанного в Украине документа об образовании и невыполнение требований по его предоставлению.

Суд отметил, что согласно Закону Украины «О высшем образовании» право на получение степени бакалавра связано с наличием полного общего среднего образования и надлежащего документального подтверждения этого факта.

В итоге суд пришел к выводу, что университет действовал в пределах своих полномочий, а отчисление и невозможность выдачи диплома обусловлены невыполнением обязательных требований. Оснований для признания приказа незаконным, восстановления в учебе, обязания выдать диплом и возмещения морального вреда суд не установил, поскольку истцом не доказана противоправность действий ответчика.

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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