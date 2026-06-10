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Как получить копию записи судебного заседания: алгоритм действий

14:49, 10 июня 2026
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По заявлению участника дела и после уплаты соответствующего судебного сбора такой участник может получить копию технической записи судебного заседания.
Как получить копию записи судебного заседания: алгоритм действий
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Тростянецкий районный суд Сумской области напомнил алгоритм получения доступа к записи судебного заседания.

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Пунктом 56 раздела III Положения о порядке функционирования отдельных подсистем Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы предусмотрено следующее:

По заявлению участника дела и после уплаты соответствующего судебного сбора такой участник может получить копию технической записи судебного заседания по своему выбору путем:

  • получения средствами подсистемы видеоконференцсвязи доступа к технической записи судебного заседания в Электронном кабинете пользователя;
  • получения записи на оптическом диске в виде файла.

В случае уплаты судебного сбора непосредственно в Электронном кабинете участнику дела автоматически предоставляется доступ для скачивания технической записи судебного заседания в Электронном кабинете. При этом в АСДС автоматически направляются соответствующее уведомление о выдаче копии технической записи судебного заседания и квитанция об уплате судебного сбора.

Для получения доступа к записи(-ям) технической фиксации судебных заседаний в кабинете пользователя Электронного суда необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Перейти в раздел «Мои дела».
  2. Открыть необходимое производство по делу, в котором осуществлялась фиксация судебного процесса средствами ВКС.
  3. Выбрать документ «Протокол судебного заседания подсистемы ВКС».
  4. Нажать кнопку ОПЛАТИТЬ.
  5. После успешной онлайн-оплаты доступ к записям будет открыт в кабинете пользователя Электронного суда в разделе «Приложения», непосредственно под протоколом ВКС. Вы сможете просмотреть или загрузить файлы для локального просмотра.

«Если Вы освобождены от уплаты судебного сбора по основаниям, определенным действующим законодательством, вам необходимо обратиться непосредственно в суд с ходатайством о предоставлении доступа к записи технической фиксации», — добавили в суде.

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