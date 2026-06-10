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Як отримати копію запису судового засідання: алгоритм дій

14:49, 10 червня 2026
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За заявою учасника справи та після сплати відповідного судового збору такий учасник може отримати копію технічного запису судового засідання.
Як отримати копію запису судового засідання: алгоритм дій
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Тростянецький районний суд Сумської області нагадав алгоритм отримання доступу до запису судового засідання.

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Пунктом 56 розділу ІІІ Положення про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи передбачено наступне:

За заявою учасника справи та після сплати відповідного судового збору такий учасник може отримати копію технічного запису судового засідання на власний вибір шляхом:

1) отримання засобами підсистеми відеоконференцзв’язку доступу до технічного запису судового засідання в Електронному кабінеті користувача;

2) отримання запису на оптичному диску у виді файлу.

У разі сплати судового збору безпосередньо в Електронному кабінеті учаснику справи автоматично надається доступ для скачування технічного запису судового засідання в Електронному кабінеті. При цьому до АСДС автоматично надсилаються відповідне повідомлення про видачу копії технічного запису судового засідання та квитанція про сплату судового збору.

Для отримання доступу до запису(-ів) технічної фіксації судових засідань в кабінеті користувача Електронного суду необхідно виконати наступні кроки:

  1. Перейти до розділу «Мої справи».
  2. Відкрити необхідне провадження по справі, в якому відбувалась фіксація судового процесу засобами ВКЗ.
  3. Обрати документ «Протокол судового засідання підсистеми ВКЗ».
  4. Натиснути кнопку СПЛАТИТИ.
  5. Після успішної онлайн-оплати доступ до записів буде відкрито в кабінеті користувача Електронного суду в розділі «Додатки», безпосередньо під протоколом ВКЗ. Ви зможете переглянути або завантажити файли для локального перегляду.

«Якщо Ви звільнені від сплати судового збору з підстав, визначених чинним законодавством, вам необхідно звернутися безпосередньо до суду з клопотанням про отримання доступу до запису технічної фіксації», - додали у суді.

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