Нацдепозитарій очолить Андрій Супрун, який керує профільним управлінням НБУ

Результати конкурсу привернули увагу учасників ринку через посаду переможця на момент проведення відбору.

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Андрій Супрун, який із 2016 року очолює управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України, стане головою ПАТ «Національний депозитарій України» (НДУ, Київ), що має статус центрального депозитарію.

Результати конкурсу привернули увагу учасників ринку через посаду переможця на момент проведення відбору, адже один із ключових елементів інфраструктури фондового ринку – Національний депозитарій – очолить Андрій Супрун, який тривалий час керує профільним управлінням у Національному банку. НДУ на 25% належить Нацбанку напряму, а ще на 11% – через корпоративний пенсійний фонд НБУ.

Як повідомляється в релізі на сайті НДУ, 29 травня наглядова рада визначила Супруна переможцем конкурсу на посаду голови правління депозитарію.

Нагадаємо, з червня 2021 року до кінця грудня 2025 року головою правління НДУ був Олексій Юдін. На період проведення конкурсної процедури обов’язки керівника виконувала Марина Адамовська, яка раніше обіймала посаду заступниці голови правління з 2019 року.

Рішення про проведення конкурсу на посаду голови правління наглядова рада ухвалила наприкінці січня цього року, згодом продовживши прийом заявок до 22 квітня, щоб залучити ширше коло кандидатів.

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