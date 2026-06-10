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Нацдепозитарий возглавит Андрей Супрун, который руководит профильным управлением НБУ

14:31, 10 июня 2026
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Результаты конкурса привлекли внимание участников рынка из-за должности победителя на момент проведения отбора.
Нацдепозитарий возглавит Андрей Супрун, который руководит профильным управлением НБУ
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Андрей Супрун, который с 2016 года возглавляет управление корпоративных прав и депозитарной деятельности Национального банка Украины, станет председателем ПАО «Национальный депозитарий Украины» (НДУ, Киев), имеющего статус центрального депозитария.

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Результаты конкурса привлекли внимание участников рынка из-за должности победителя на момент проведения отбора, поскольку один из ключевых элементов инфраструктуры фондового рынка — Национальный депозитарий — возглавит Андрей Супрун, который длительное время руководит профильным управлением в Национальном банке. НДУ на 25% принадлежит Нацбанку напрямую, а еще на 11% — через корпоративный пенсионный фонд НБУ.

Как сообщается в релизе на сайте НДУ, 29 мая наблюдательный совет определил Супруна победителем конкурса на должность председателя правления депозитария.

Напомним, с июня 2021 года до конца декабря 2025 года председателем правления НДУ был Алексей Юдин. На период проведения конкурсной процедуры обязанности руководителя исполняла Марина Адамовская, которая ранее занимала должность заместителя председателя правления с 2019 года.

Решение о проведении конкурса на должность председателя правления наблюдательный совет принял в конце января этого года, впоследствии продлив прием заявок до 22 апреля, чтобы привлечь более широкий круг кандидатов.

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НБУ назначение

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