Закон о налоге на OLX открыл путь к реформе такси: Bolt, Uklon и Uber могут обязать проверять водителей на судимости

После принятия закона об автоматическом обмене информацией о доходах на цифровых платформах, Министерство развития общин и территорий планирует продвигать реформу рынка такси, которая может обязать платформы Bolt, Uklon и Uber проверять водителей на наличие судимостей, штрафов и необходимых документов.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада поддержала закон об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Речь идет о законопроекте №15111-д, который внедряет европейский механизм контроля за онлайн-торговлей и предусматривает автоматическую передачу налоговым органам данных о доходах пользователей маркетплейсов и цифровых сервисов.

Документ вводит в Налоговый кодекс новые правила для операторов электронных платформ и посредников, обеспечивающих дистанционную продажу товаров. Такие субъекты должны вести учет операций и предоставлять необходимую информацию государственным органам. Кроме того, закон предусматривает изменение подхода к налогообложению импортных товаров, приобретенных через электронные торговые площадки: НДС будет применяться ко всем таким товарам независимо от их стоимости.

В Министерстве развития общин и территорий считают, что принятие этого закона устраняет одно из главных препятствий для проведения реформы рынка такси и его вывода из тени.

Заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач заявил, что именно отсутствие надлежащего регулирования цифровых платформ ранее сдерживало реформирование отрасли.

По его словам, недавняя трагедия в Киеве с участием водителя такси в очередной раз продемонстрировала наличие системных проблем в отрасли. Именно поэтому реформа сферы такси является одним из приоритетных направлений работы ведомства.

В министерстве подчеркивают, что сегодня цифровые платформы по поиску поездок фактически не несут ответственности перед водителями и пассажирами. При этом они организуют перевозки, но не имеют статуса перевозчиков и не получают соответствующие лицензии.

По словам Деркача, это создает ряд проблем: не действует страхование пассажиров по стандартам, установленным для такси, а техническое состояние автомобилей не контролируется платформами.

Также в настоящее время отсутствует обязательный механизм проверки водителей перед допуском к перевозке пассажиров. Речь идет, в частности, о проверке наличия судимостей, штрафов, действующего водительского удостоверения и медицинских документов.

В министерстве считают, что такая ситуация создает риски для безопасности пассажиров и может приводить к дорожно-транспортным происшествиям и преступлениям во время поездок. В качестве примера приводится недавнее смертельное ДТП в Киеве с участием водителя такси, работавшего через одну из цифровых платформ.

Реформа рынка такси предусматривает введение нового статуса — автомобильного самозанятого перевозчика. Ожидается, что это позволит водителям легально работать без чрезмерной бюрократии и сложной отчетности.

Кроме того, законопроект должен урегулировать деятельность цифровых платформ. Предполагается, что они будут выполнять функции налоговых агентов, проверять документы водителей и нести ответственность за допуск к работе нелегальных перевозчиков.

В настоящее время проект реформы проходит согласование с органами власти. После этого его планируют вынести на рассмотрение правительства, а затем — подать в Верховную Раду.

Напомним, в Украине хотят изменить рынок такси. В частности, предлагается ввести обязательное страхование пассажиров и водителей, урегулировать подходы к формированию тарифов, а также рассматривается возможность ограничения доходов информационных платформ.

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