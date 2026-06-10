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Бабушка погибшего военнослужащего доказала право на пенсию и единовременную выплату от Минобороны — решение Верховного Суда

15:30, 10 июня 2026
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Получение пенсии само по себе не лишает человека права быть признанным иждивенцем погибшего военнослужащего, если его помощь была для него постоянным и основным источником средств к существованию.
Бабушка погибшего военнослужащего доказала право на пенсию и единовременную выплату от Минобороны — решение Верховного Суда
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Вопрос установления факта нахождения на иждивении погибшего военнослужащего приобретает особое значение в условиях военного положения, поскольку от этого зависит право членов семьи на социальные гарантии, в частности на единовременную денежную помощь и пенсию в связи с потерей кормильца.

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Именно такой вопрос рассмотрел Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу № 442/7418/25 от 1 июня 2026 года.

Для многих семей военнослужащих решающее значение имеют не только формальная степень родства, но и фактические семейные отношения, совместное проживание и материальная поддержка. Судебная практика по таким делам показывает, что при определении статуса иждивенца ключевое значение имеют реальные жизненные обстоятельства и характер помощи, которую оказывал погибший член семьи.

Обстоятельства дела

Бабушка погибшего военнослужащего обратилась в суд с заявлением об установлении факта нахождения на иждивении своего внука в период с 1 января 2006 года по 14 июня 2024 года.

Заявительница указала, что после смерти своей дочери фактически воспитала внука, была его опекуном, а после достижения им совершеннолетия они продолжали проживать одной семьей. Внук работал, обеспечивал бабушку продуктами, лекарствами, оплачивал необходимые расходы и фактически содержал ее. В 2023 году он был официально назначен помощником бабушки в связи с состоянием ее здоровья.

В марте 2024 года внук был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины. Во время выполнения боевого задания в Луганской области он погиб в результате военных действий.

Заявительница просила установить факт нахождения на его иждивении для получения пенсии по случаю потери кормильца и единовременной денежной помощи.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления, посчитав, что бабушка получала пенсию по возрасту, а также имеет дочь, которая обязана ее содержать.

Апелляционный суд отменил это решение и установил факт нахождения заявительницы на иждивении внука. Министерство обороны Украины обжаловало постановление в кассационном порядке, настаивая, что наличие пенсии и совершеннолетней дочери исключает возможность признания бабушки иждивенцем погибшего военнослужащего.

Позиция Верховного Суда

Суд напомнил, что право на единовременную денежную помощь имеют, в частности, иждивенцы погибшего военнослужащего.

Иждивенцами считаются члены семьи, имеющие право на пенсию в случае потери кормильца в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» после гибели (смерти) военнослужащего, военнообязанного или резервиста (лица, уволенного с военной службы, смерть которого наступила в течение года после увольнения).

ВС указал, что согласно статье 31 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» члены семьи умершего считаются находившимися на его иждивении, если они находились на его полном содержании либо получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.

ВС отметил, что члены семьи умершего, для которых его помощь была постоянным и основным источником средств к существованию, но которые сами получали какую-либо пенсию, имеют право перейти на новую пенсию.

Суд пришел к выводу, что факт нахождения физического лица на иждивении умершего также имеет значение для перехода на пенсию по случаю потери кормильца, которая может быть назначена при условии, что содержание было полным либо помощь, оказываемая иждивенцу, являлась постоянным и основным источником средств к существованию даже тогда, когда иждивенец (заявитель) имел заработок, получал пенсию, стипендию и т. п.

ВС обратил внимание, что в данном деле апелляционный суд установил: заявительница является нетрудоспособным лицом, получает пенсию, которая значительно ниже дохода погибшего военнослужащего, с которым она постоянно проживала, то есть основным и постоянным источником средств к существованию для нее была помощь внука.

Также апелляционный суд установил, что дочь заявительницы является пенсионеркой, в спорный период проживала одна и отдельно от заявительницы, не предоставляла и не имела финансовой возможности предоставлять ей полное содержание.

Суд пришел к выводу, что, полно и всесторонне исследовав обстоятельства дела, проверив их доказательствами, оцененными с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи, установив, что бабушка в период с 1 января 2006 года по 14 июня 2024 года была нетрудоспособной и находилась на иждивении своего внука, погибшего во время военных действий, апелляционный суд обоснованно удовлетворил заявление.

Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Министерства обороны Украины и согласился с выводами апелляционного суда о нахождении бабушки на иждивении погибшего внука-военнослужащего.

Таким образом, Верховный Суд подтвердил, что наличие у лица собственной пенсии не является безусловным основанием для отказа в признании его иждивенцем умершего кормильца. Решающим остается установление факта, что помощь умершего была для него постоянным и основным источником средств к существованию.

Читайте также в материале «Судебно-юридической газеты» о том, почему семьи погибших военнослужащих вынуждены через суд доказывать проживание одной семьей и какие проблемы возникают при получении выплат.

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Публикации

Бабушка погибшего военнослужащего доказала право на пенсию и единовременную выплату от Минобороны — решение Верховного Суда

Получение пенсии само по себе не лишает человека права быть признанным иждивенцем погибшего военнослужащего, если его помощь была для него постоянным и основным источником средств к существованию.

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