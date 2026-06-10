Армена Бегунца избрали председателем Второго апелляционного административного суда

По результатам тайного голосования Армена Бегунца избрали председателем Второго апелляционного админсуда.

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Собрание судей Второго апелляционного административного суда избрало нового председателя суда. По результатам тайного голосования на этоу должность избран Армен Бегунец.

Он возглавляет Второй апелляционный административный суд в течение трех лет.

Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области.

А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.

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