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Армена Бегунца избрали председателем Второго апелляционного административного суда

21:24, 10 июня 2026
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По результатам тайного голосования Армена Бегунца избрали председателем Второго апелляционного админсуда.
Армена Бегунца избрали председателем Второго апелляционного административного суда
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Собрание судей Второго апелляционного административного суда избрало нового председателя суда. По результатам тайного голосования на этоу должность избран Армен Бегунец.

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Он возглавляет Второй апелляционный административный суд в течение трех лет.

Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области.

А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.

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суд судья

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