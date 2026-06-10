Армена Бегунца избрали председателем Второго апелляционного административного суда
21:24, 10 июня 2026
По результатам тайного голосования Армена Бегунца избрали председателем Второго апелляционного админсуда.
Собрание судей Второго апелляционного административного суда избрало нового председателя суда. По результатам тайного голосования на этоу должность избран Армен Бегунец.
Он возглавляет Второй апелляционный административный суд в течение трех лет.
Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области.
А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.
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