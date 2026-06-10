Армена Бегунца обрали головою Другого апеляційного адміністративного суду

За результатами таємного голосування Армена Бегунца обрали головою Другого апеляційного адмінсуду.

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Збори суддів Другого апеляційного адміністративного суду обрали нового голову суду. За результатами таємного голосування на цю посаду обрано Армена Бегунця.

Він очолюватиме Другий апеляційний адміністративний суд протягом трьох років.

Нагадаємо, що обрали голову Рахівського районного суду Закарпатської області.

А ще обрали голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

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