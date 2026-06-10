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Армена Бегунца обрали головою Другого апеляційного адміністративного суду

21:24, 10 червня 2026
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За результатами таємного голосування Армена Бегунца обрали головою Другого апеляційного адмінсуду.
Армена Бегунца обрали головою Другого апеляційного адміністративного суду
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Збори суддів Другого апеляційного адміністративного суду обрали нового голову суду. За результатами таємного голосування на цю посаду обрано Армена Бегунця.

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Він очолюватиме Другий апеляційний адміністративний суд протягом трьох років.

Нагадаємо, що обрали голову Рахівського районного суду Закарпатської області. 

А ще обрали голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

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