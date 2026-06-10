Сектор безопасности и обороны получит дополнительное финансирование — Рада приняла закон

Документ также предусматривает увеличение расходов для ГСА на исполнение решений судов об удовлетворении исков сотрудников Службы судебной охраны относительно выплаты им дополнительного вознаграждения.

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В среду, 10 июня, Верховная Рада приняла во втором чтении проект Закона №15224 о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны. Свои голоса «за» отдали 242 народных депутата.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект разработан Правительством с целью обеспечения финансовыми ресурсами неотложных мероприятий в сфере безопасности и обороны, направленных на противодействие широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины, за счет внешней финансовой помощи Европейского Союза в соответствии с Регламентом (ЕС) 2026/467 Европейского парламента и Совета ЕС от 24.02.2026 о введении усиленного сотрудничества по реализации займа в поддержку Украины на 2026 и 2027 годы.

Законопроектом предлагается:

урегулировать особенности включения в государственный бюджет в 2026 году соответствующей финансовой помощи ЕС;

предусмотреть целевое направление поступлений от военного сбора и вывозной пошлины на товары военного назначения и двойного использования на денежное обеспечение военнослужащих ВСУ, а также на закупку и обновление вооружения;

увеличить расходы государственного бюджета на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн грн, предусмотреть 40 млрд грн на реализацию Комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов, а также существенно увеличить резервный фонд государственного бюджета.

При доработке данного законопроекта ко второму чтению Комитет по вопросам бюджета учел ряд предложений, в частности относительно:

увеличения расходов для Минэнерго в общей сумме 1 331,8 млн грн, из них на: поддержку в безопасном состоянии блоков и объекта «Укрытие», а также мероприятия по выводу из эксплуатации Чернобыльской АЭС — 525,1 млн грн; руководство и управление в сфере энергетики — 559,1 млн грн; мероприятия по ликвидации неперспективных угледобывающих предприятий — 127,5 млн грн; поддержку экологически безопасного состояния в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения — 72,1 млн грн; руководство и управление в сфере энергетического надзора — 46,1 млн грн; руководство и управление деятельностью в зоне отчуждения — 1,9 млн грн;

увеличения расходов для Государственной судебной администрации на исполнение решений судов на 1 448,5 млн грн относительно удовлетворения исков сотрудников Службы судебной охраны о выплате им дополнительного вознаграждения в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 28.02.2022 №168;

перераспределения расходов Минмолодежьспорта в объеме 95,1 млн грн на бюджетную программу по обеспечению развития спорта среди лиц с инвалидностью и их физкультурно-спортивной реабилитации, а также перераспределения расходов Минэкономики в объеме 10 млн грн в пределах расходов Госрыбагентства;

урегулирования вопроса оплаты труда работников НАБУ;

поручения Кабинету Министров при разработке законопроекта о государственном бюджете на 2027 год восстановить источники формирования Государственного дорожного фонда в части соответствующих доходов государственного бюджета в размере 25% таких доходов.

Напомним, заседание бюджетного комитета Верховной Рады Украины, состоявшееся 8 июня, стало центром одной из самых напряженных дискуссий года. Рассмотрение законопроекта № 15224 о внесении изменений в Государственный бюджет на 2026 год относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны выявило глубокий разрыв между видением правительства и запросами законодателей, работающих с силовыми структурами.

Несмотря на то, что к проекту было подано 1865 предложений, Комитет рекомендовал принять его во втором чтении, учтя лишь 8 правок полностью и отклонив 1857.

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