1857 отклоненных правок: бюджетный комитет поддержал правительственный вариант финансирования

Бюджетный комитет поддержал правительственную модель, в которой ключевые силовые структуры переходят на финансирование через Резервный фонд.

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Заседание бюджетного комитета Верховной Рады Украины, состоявшееся 8 июня, стало центром одной из самых напряженных дискуссий года. Рассмотрение законопроекта № 15224 о внесении изменений в Государственный бюджет на 2026 год относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны выявило глубокий разрыв между видением правительства и запросами законодателей, работающих с силовыми структурами.

Несмотря на то, что к проекту было подано 1865 предложений, Комитет рекомендовал принять его во втором чтении, учтя лишь 8 правок полностью и отклонив 1857.

Законопроект № 15224 базируется на имплементации европейского займа (UASL) и планах устойчивости регионов. Позиция Министерства финансов во время заседания была непоколебимой: проект должен быть принят в редакции правительства, поскольку он касается исключительно международных обязательств и целевых кредитов. Минфин заявил, что не поддерживает никаких правок, разбалансирующих правительственную конструкцию, даже если они касаются зарплат военных или судебных решений.

Основными поддержанными правками стали:

Увеличение расходов для Минэнерго и зоны отчуждения: общая сумма увеличения составляет 1 331,8 млн грн. Средства направлены на поддержку блоков Чернобыльской АЭС и объекта «Укрытие», руководство в сфере энергетики, ликвидацию неперспективных шахт и мероприятия в зоне отчуждения.

Комитет поддержал выделение 1 448,5 млн грн Государственной судебной администрации для выполнения решений судов по выплате задолженности по дополнительному вознаграждению, а именно 30 тысяч сотрудникам ССО. Уточнение, что указанные средства направляются исключительно на нужды сектора безопасности и обороны, чтобы избежать неоднозначных трактовок при исполнении судебных решений.

Установлено, что ограничения прожиточного минимума для расчета окладов, определенные статьей 7 закона о бюджете, не распространяются на работников Национального антикоррупционного бюро Украины.

Кабинету Министров поручено при разработке бюджета на 2027 год предусмотреть восстановление источников формирования государственного дорожного фонда в размере 25% от соответствующих доходов.

Поддержано увеличение финансирования для Государственной службы экспортного контроля Украины на 3,7 млн грн за счет резерва средств для сектора безопасности.

Отклоненные предложения

В то же время Комитет отклонил ряд правок, в частности относительно увеличения финансирования ГУР МО и СВРУ по прямым статьям, отмены программы «кешбэка», а также выделения средств на защиту Херсона от дроновых атак.

Предложения по увеличению прямого финансирования ключевых силовых и разведывательных структур — ГУР, СВРУ и подразделения «Альфа» СБУ (6521010) — были отклонены во время бюджетных обсуждений.

В Министерстве финансов объяснили, что эти органы не нуждаются в отдельном расширении бюджетных статей, поскольку могут оперативно получать необходимые средства через механизм Резервного фонда в случае необходимости. Таким образом, правительство настаивает на модели централизованного финансирования с последующим распределением ресурсов по запросу, а не через закрепление отдельных расходов в законе о бюджете.

Критики такого подхода предостерегли, что он фактически усиливает зависимость спецслужб от ручного управления бюджетными потоками и снижает предсказуемость их финансирования.

Отдельно была отклонена поправка, предусматривавшая постоянное закрепление военного сбора в специальном фонде с целевым направлением на нужды обороны.

Причиной отклонения стали процедурные ограничения: изменения в Бюджетный кодекс не могут вноситься через закон о государственном бюджете. Соответственно, даже политически поддерживаемые инициативы не могут быть реализованы в рамках бюджетного процесса без отдельного законодательного оформления.

Предложение отменить государственную программу «кешбэка», а высвободившиеся средства направить на усиление финансирования Министерства обороны не получило необходимой поддержки во время голосования и было отклонено. Дополнительно инициатива предусматривала ограничение использования Резервого фонда на непрофильные расходы, чтобы уменьшить практику финансирования второстепенных программ в военное время.

Отдельно рассматривалась инициатива по выделению 2,5 млрд грн на защиту гражданского населения Херсона от дроновых атак и системного террора со стороны РФ.

Представители Министерства обороны отметили, что предложенное финансирование должно обеспечиваться через Резервный фонд, который не может быть уменьшен в рамках рассмотрения поправок к бюджету. Фактически позиция правительства сводилась к тому, что источник уже определен, а перераспределение предложенным способом невозможно в рамках бюджетной процедуры.

Решения заседания свидетельствуют о фактическом преимуществе правительственной модели централизации бюджетных потоков в секторе безопасности и обороны. Правительство обеспечило прогнозируемые макропоказатели, необходимые для международных партнеров, однако ключевые силовые направления — в частности разведка и спецсвязь — фактически переведены в режим финансирования через Резервный фонд. Это означает необходимость регулярного согласования дополнительных расходов с Кабинетом Министров, что снижает оперативную автономность этих структур.

А отказ от прямого увеличения финансирования ГУР и подразделений СБУ на фоне сохранения расходов на программы стимулирования потребительского спроса и информационные проекты создает дисбаланс в приоритетах бюджетной политики.

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