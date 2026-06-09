1857 відхилених правок: бюджетний комітет підтримав урядовий варіант фінансування

Бюджетний комітет підтримав урядову модель, у якій ключові силові структури переходять на фінансування через Резервний фонд.

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Засідання бюджетного комітету Верховної Ради України, що відбулося 8 червня став осередком однієї з найбільш напружених дискусій року. Розгляд законопроєкту № 15224 про внесення змін до Державного бюджету на 2026 рік щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони виявив глибокий розрив між баченням уряду та запитами законодавців, які працюють із силовими структурами.

Попри те, що до проєкту було подано 1865 пропозицій, Комітет рекомендував прийняти його у другому читанні, врахувавши лише 8 правок повністю та відхиливши 1857.

Законопроєкт № 15224 базується на імплементації європейської позики (UASL) та планах стійкості регіонів. Позиція Міністерства фінансів під час засідання була непохитною: проєкт має бути ухвалений у редакції уряду, оскільки він стосується виключно міжнародних зобов’язань та цільових кредитів. Мінфін заявив, що не підтримує жодних правок, які розбалансовують урядову конструкцію, навіть якщо вони стосуються зарплат військових чи судових рішень.

Основними підтриманими правками стали:

Збільшення видатків для Міненерго та зони відчуження: загальна сума збільшення становить 1,331.8 млн грн. Кошти спрямовані на підтримку блоків Чорнобильської АЕС та об’єкта «Укриття», керівництво у сфері енергетики, ліквідацію неперспективних шахт та заходи у зоні відчуження.

Виплати Службі судової охорони. Комітет підтримав виділення 1,448.5 млн грн Державній судовій адміністрації для виконання рішень судів щодо виплати заборгованості з додаткової винагороди, а саме 30 тисяч співробітникам ССО. Уточнення, що зазначені кошти спрямовуються виключно на потреби сектору безпеки і оборони, щоб уникнути неоднозначних трактувань при виконанні судових рішень.

Встановлено, що обмеження прожиткового мінімуму для розрахунку окладів, визначені статтею 7 закону про бюджет, не поширюються на працівників Національного антикорупційного бюро України.

Кабінету Міністрів доручено при розробці бюджету на 2027 рік передбачити відновлення джерел формування державного дорожнього фонду у розмірі 25% від відповідних доходів.

Підтримано збільшення фінансування для Державної служби експортного контролю України на 3,7 млн грн за рахунок резерву коштів для сектору безпеки.

Відхилені пропозиції

Водночас Комітет відхилив низку правок, зокрема щодо збільшення фінансування ГУР МО та СЗРУ за прямими статтями, скасування програми «кешбеку», а також виділення коштів на захист Херсона від дронових атак.

Пропозиції щодо збільшення прямого фінансування ключових силових і розвідувальних структур — ГУР, СЗРУ та підрозділу «Альфа» СБУ (6521010) — були відхилені під час бюджетних обговорень.

У Міністерстві фінансів пояснили, що ці органи не потребують окремого розширення бюджетних статей, оскільки можуть оперативно отримувати необхідні кошти через механізм Резервного фонду в разі потреби. Таким чином, уряд наполягає на моделі централізованого фінансування з подальшим розподілом ресурсів за запитом, а не через закріплення окремих видатків у законі про бюджет.

Критики такого підходу застерігли, що він фактично посилює залежність спецслужб від ручного управління бюджетними потоками та знижує передбачуваність їх фінансування.

Окремо була відхилена поправка, яка передбачала постійне закріплення військового збору у спеціальному фонді з цільовим спрямуванням на потреби оборони.

Причиною відхилення стали процедурні обмеження: зміни до Бюджетного кодексу не можуть вноситися через закон про державний бюджет. Відповідно, навіть політично підтримувані ініціативи не можуть бути реалізовані в межах бюджетного процесу без окремого законодавчого оформлення.

Пропозиція скасувати державну програму «кешбеку», а вивільнені кошти спрямувати на посилення фінансування Міністерства оборони не отримала необхідної підтримки під час голосування і була відхилена. Додатково ініціатива передбачала обмеження використання Резервного фонду на непрофільні видатки, щоб зменшити практику фінансування другорядних програм у воєнний час.

Окремо розглядалась ініціатива щодо виділення 2,5 млрд грн на захист цивільного населення Херсона від дронових атак і системного терору з боку РФ.

Представники Міністерства оборони зазначили, що запропоноване фінансування має забезпечуватися через Резервний фонд, який не може бути зменшений у межах розгляду поправок до бюджету. Фактично позиція уряду зводилась до того, що джерело вже визначене, а перерозподіл у запропонований спосіб є неможливим у межах бюджетної процедури.

Рішення засідання свідчать про фактичну перевагу урядової моделі централізації бюджетних потоків у секторі безпеки та оборони. Уряд забезпечив прогнозовані макропоказники, необхідні для міжнародних партнерів, однак ключові силові напрямки — зокрема розвідка та спецзв’язок — фактично переведені в режим фінансування через Резервний фонд. Це означає необхідність регулярного погодження додаткових видатків із Кабінетом Міністрів, що знижує оперативну автономність цих структур.

А відмова від прямого збільшення фінансування ГУР та підрозділів СБУ на тлі збереження витрат на програми стимулювання споживчого попиту та інформаційні проєкти створює дисбаланс у пріоритетах бюджетної політики.

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