Проходила ли чиновник ГБР полиграф — суд в Одессе рассмотрел спор относительно доступа к информации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Одесский окружной административный суд рассмотрел дело по иску гражданина к Государственному бюро расследований и руководителю управления внутреннего контроля ГБР относительно законности отказа в предоставлении публичной информации. Спор возник из-за отказа ГБР предоставить копии документов, подтверждающих прохождение психофизиологического исследования с применением полиграфа начальником отдела организации приема граждан, рассмотрения обращений и запросов управления обеспечения деятельности ГБР.

Обстоятельства дела

В начале января 2026 года заявитель обратился в Государственное бюро расследований с запросом на публичную информацию, в котором просил предоставить копии документов, подтверждающих проведение психофизиологического исследования с применением полиграфа в отношении начальника отдела организации приема граждан, рассмотрения обращений и запросов управления обеспечения деятельности ГБР Оксаны Згибловой за весь период ее работы в бюро.

ГБР отказало в удовлетворении запроса. В ответе было указано, что сведения о проведении психофизиологических исследований с применением полиграфа для сотрудников ГБР отнесены к служебной информации в соответствии с Перечнем сведений, составляющих служебную информацию в центральном аппарате и территориальных управлениях ГБР, утвержденным приказом бюро. Также распорядитель информации указал на отсутствие в запросе обоснования общественного интереса к получению такой информации и объяснения цели ее дальнейшего использования.

Истец не согласился с таким отказом и обратился в суд. Он подчеркивал, что не просил предоставить результаты психофизиологического исследования, ответы на тестовые вопросы либо какие-либо сведения о психологическом состоянии должностного лица. Вместо этого его интересовали лишь документы, которые, по его мнению, подтверждают факт и время проведения исследования, то есть информация о выполнении сотрудником ГБР установленной обязанности по прохождению соответствующих проверок. По убеждению истца, такие сведения касаются исполнения должностным лицом служебных обязанностей, а потому представляют общественный интерес и должны предоставляться по запросам о публичной информации.

В отзыве Государственное бюро расследований возразило против иска. Ответчик отметил, что информация о проведении психофизиологических исследований сотрудников ГБР прямо отнесена к служебной информации. Кроме того, ГБР ссылалось на необходимость защиты персональных данных сотрудников, их служебной репутации, безопасности самих сотрудников и членов их семей, а также на риски для деятельности правоохранительного органа в условиях военного положения. По мнению ответчика, разглашение таких сведений может создавать угрозы национальной безопасности, способствовать воздействию на сотрудников бюро и использоваться иностранными спецслужбами либо преступными группировками.

Позиция суда

Суд подробно проанализировал положения Конституции Украины, законов «Об информации» и «О доступе к публичной информации», а также практику Большой Палаты Верховного Суда относительно применения так называемого «трехсоставного теста» при решении вопросов об ограничении доступа к информации.

Суд подчеркнул, что публичная информация по общему правилу является открытой, а ее ограничение допускается лишь при наличии совокупности трех условий: если ограничение осуществляется в интересах, определенных законом; если разглашение может причинить существенный вред таким интересам; а также если вред от обнародования превышает общественный интерес в получении информации. При этом именно на распорядителя информации возлагается обязанность доказать наличие всех составляющих такого теста.

Суд обратил внимание, что отнесение определенных сведений к служебной информации либо присвоение документам грифа «Для служебного пользования» само по себе не является достаточным основанием для отказа в доступе к информации. Ограничение доступа возможно только после надлежащего применения «трехсоставного теста».

Выводы суда

Оценивая обстоятельства дела № 420/1937/26, суд установил, что Государственное бюро расследований не ограничилось лишь ссылкой на наличие грифа «Для служебного пользования», а привело аргументы относительно всех трех элементов «трехсоставного теста». В частности, ГБР обосновало необходимость защиты персональных данных сотрудников, обеспечения их безопасности, предотвращения возможного воздействия на деятельность правоохранительного органа и защиты интересов национальной безопасности в условиях военного положения. Также были приведены доводы относительно возможного существенного вреда от разглашения информации и преобладания такого вреда над общественным интересом в ее получении.

Суд пришел к выводу, что хотя отнесение информации к служебной само по себе не является достаточным основанием для ограничения доступа, в данном деле ГБР надлежащим образом обосновало все составляющие «трехсоставного теста», поэтому отказ был правомерным.

При этом суд не оценивал вопрос фактического прохождения либо непрохождения полиграфа должностным лицом, а проверял исключительно правомерность отказа ГБР в предоставлении запрашиваемых документов.

Отдельно суд учел специфику деятельности ГБР как правоохранительного органа и условия действия военного положения в Украине, при которых право на доступ к информации может быть ограничено в интересах национальной безопасности.

В результате суд признал отказ Государственного бюро расследований в предоставлении запрашиваемой информации правомерным и отказал в удовлетворении иска.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.