После ситуации с НМТ в Одессе директора УЦОКО Татьяну Вакуленко вызвали в парламент

Верховная Рада заслушает директора УЦОКО 10 июня после ситуации в Одессе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяну Вакуленко вызвали в Верховную Раду на 12 часов 10 июня после ситуации в Одессе, где дети сдавали НМТ в течение 13 часов.

В частности, депутаты хотят услышать, как проходит НМТ и было ли предложено детям сдать тест во время дополнительной сессии.

Напомним, что воздушная тревога в Одесской области фактически сорвала нормальное проведение НМТ — дети были вынуждены находиться в укрытиях почти 13 часов.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что в Представительство в Одесской области поступила информация о грубых нарушениях при организации тестирования в одном из экзаменационных центров.

«Из-за постоянных остановок процедура длилась с 09:00 до примерно 22:00 — более 13 часов непрерывного стресса для детей», — заявил он.

По словам участников, все это время им не обеспечили даже базовых условий — доступа к воде и питанию. Связь с родителями была существенно ограничена.

Лишь благодаря личной инициативе учителей и родителей участникам все же удалось обеспечить доступ к питьевой воде и еде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.