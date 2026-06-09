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После ситуации с НМТ в Одессе директора УЦОКО Татьяну Вакуленко вызвали в парламент

13:06, 9 июня 2026
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Верховная Рада заслушает директора УЦОКО 10 июня после ситуации в Одессе.
После ситуации с НМТ в Одессе директора УЦОКО Татьяну Вакуленко вызвали в парламент
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Директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяну Вакуленко вызвали в Верховную Раду на 12 часов 10 июня после ситуации в Одессе, где дети сдавали НМТ в течение 13 часов.

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В частности, депутаты хотят услышать, как проходит НМТ и было ли предложено детям сдать тест во время дополнительной сессии.

Напомним, что воздушная тревога в Одесской области фактически сорвала нормальное проведение НМТ — дети были вынуждены находиться в укрытиях почти 13 часов.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что в Представительство в Одесской области поступила информация о грубых нарушениях при организации тестирования в одном из экзаменационных центров.

«Из-за постоянных остановок процедура длилась с 09:00 до примерно 22:00 — более 13 часов непрерывного стресса для детей», — заявил он.

По словам участников, все это время им не обеспечили даже базовых условий — доступа к воде и питанию. Связь с родителями была существенно ограничена.

Лишь благодаря личной инициативе учителей и родителей участникам все же удалось обеспечить доступ к питьевой воде и еде.

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Верховная Рада Украины дети Национальный мультипредметный тест (НМТ)

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