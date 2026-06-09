В Киеве возле метро «Арсенальная» образовалась пропасть, фото

В настоящее время на месте инцидента работают специалисты Киевводоканала.

Фото: vodokanal.kiev.ua

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Во вторник, 9 июня, в Киеве на улице Ивана Мазепы, 1 возле станции метро «Арсенальная» произошел провал асфальтового покрытия на проезжей части. Об этом сообщил Киевводоканал.

Отмечается, что в настоящее время специалисты Киевводоканала обследуют место аварийной ситуации.

Фото: vodokanal.kiev.ua

Ранее в центре Киева на улице Софиевской произошел провал дорожного покрытия. В нем застрял троллейбус, который извлекали специалисты КАРС «Киевская служба спасения» совместно со спасателями ГСЧС.

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