Тело ребенка в коробке в шкафу: после трагедии в Киевской области подозрение объявили чиновнице службы по делам детей

После трагической смерти двухлетнего мальчика в Броварах прокуратура сообщила о подозрении должностнице службы по делам детей, которая, по данным следствия, не приняла необходимые меры для защиты детей.

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В Броварах Киевской области после смерти двухлетнего мальчика сообщили о подозрении должностному лицу службы по делам детей. Об этом сообщили в прокуратуре.

Начальнице отдела профилактики и защиты прав ребёнка службы по делам детей Броварского городского совета инкриминируют служебную халатность, которая, по версии следствия, привела к гибели малолетнего ребёнка.

Как сообщили в прокуратуре, основанием для расследования стала смерть двухлетнего мальчика в Броварах в апреле этого года. По данным следствия, вечером 23 апреля ребёнку стало плохо, однако мать не обратилась за медицинской помощью и не приняла мер для спасения сына. Впоследствии мальчик умер.

Следствие установило, что женщина пыталась скрыть смерть ребёнка: положила тело в коробку и спрятала его в шкафу. Тело обнаружили правоохранители после обращения бабушки мальчика. Матери ранее сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 135 и ст. 166 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время она находится под стражей.

В ходе дальнейшего расследования правоохранители выяснили, что ещё за два месяца до трагедии в службу по делам детей поступала информация о ненадлежащем исполнении матерью родительских обязанностей, злоупотреблении алкоголем и возможной угрозе жизни и здоровью детей.

Во время проверки эти факты подтвердились. Специалисты установили, что семья находится в сложных жизненных обстоятельствах и нуждается в социальном сопровождении.

По версии следствия, должностное лицо, ответственное за организацию работы по защите прав детей, не обеспечило принятие неотложных мер для безопасности малолетних, не инициировало вопрос об их изъятии из опасной среды и не обеспечило надлежащего реагирования на выявленные риски.

В результате дети продолжали проживать в условиях, которые представляли угрозу для их жизни и здоровья.

«Это дело не только об ответственности матери, которая оставила собственного ребёнка умирать без помощи, но и об ответственности должностных лиц, которые обязаны реагировать на сигналы опасности. Если государству известно, что ребёнок находится под угрозой, все предусмотренные законом механизмы защиты должны быть задействованы немедленно», — отметил руководитель Киевской областной прокуратуры Дмитрий Прокудин.

Напомним, что 38-летняя жительница Броваров не оказала помощь своему двухлетнему сыну, а после его смерти спрятала тело в шкафу.

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