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Тіло дитини в коробці у шафі: після трагедії на Київщині підозру оголосили посадовиці служби у справах дітей

16:54, 9 червня 2026
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Після трагічної смерті дворічного хлопчика у Броварах прокуратура повідомила про підозру посадовиці служби у справах дітей, яка, за даними слідства, не вжила необхідних заходів для захисту дітей.
Тіло дитини в коробці у шафі: після трагедії на Київщині підозру оголосили посадовиці служби у справах дітей
фото: прокуратура
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У Броварах на Київщині після смерті дворічного хлопчика повідомили про підозру посадовиці служби у справах дітей. Про це повідомили у прокуратурі. 

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Начальниці відділу профілактики та захисту прав дитини служби у справах дітей Броварської міської ради нкримінують службову недбалість, яка, за версією слідства, призвела до загибелі малолітньої дитини.

Як повідомили в прокуратурі, підставою для розслідування стала смерть дворічного хлопчика у Броварах у квітні цього року. За даними слідства, увечері 23 квітня дитині стало зле, однак мати не звернулася по медичну допомогу та не вжила заходів для порятунку сина. Згодом хлопчик помер.

Слідство встановило, що жінка намагалася приховати смерть дитини: поклала тіло у коробку та сховала його в шафі. Тіло виявили правоохоронці після звернення бабусі хлопчика. Матері раніше повідомили про підозру за ч. 3 ст. 135 та ст. 166 Кримінального кодексу України. Наразі вона перебуває під вартою.

Під час подальшого розслідування правоохоронці з’ясували, що ще за два місяці до трагедії до служби у справах дітей надходила інформація про неналежне виконання матір’ю батьківських обов’язків, зловживання алкоголем та можливу загрозу життю і здоров’ю дітей.

Під час перевірки ці факти підтвердилися. Фахівці встановили, що родина перебуває у складних життєвих обставинах і потребує соціального супроводу.

За версією слідства, посадовиця, відповідальна за організацію роботи із захисту прав дітей, не забезпечила вжиття невідкладних заходів для безпеки малолітніх, не ініціювала питання щодо їх вилучення із небезпечного середовища та не забезпечила належного реагування на виявлені ризики.

У результаті діти залишилися проживати в умовах, які становили загрозу для їхнього життя та здоров’я.

«Ця справа не лише про відповідальність матері, яка залишила власну дитину помирати без допомоги, а й про відповідальність посадовців, які зобов’язані реагувати на сигнали небезпеки. Якщо державі відомо, що дитина перебуває під загрозою, усі передбачені законом механізми захисту мають бути задіяні негайно», — зазначив керівник Київської обласної прокуратури Дмитро Прокудін.

Нагадаємо, що 38-річна у Броварах не надала допомогу 2-річному сину, а після його смерті сховала тіло в шафі. 

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прокуратура діти Бровари Київська область

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