Укрзалізниця змінила графік приміських поїздів у деяких областях

Відбулися зміни в розкладі руху приміських поїздів.

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З вівторка, 9 червня, «Укрзалізниця» повідомила про зміну розкладу руху деяких приміських поїздів у кількох областях.

В цілому зміни в розкладі руху приміських поїздів відбулись:

на Тетерівській ділянці;

у напрямку Гребінки;

у напрямку Яготина;

на маршруті «Львів - Рава-Руська».

Київська та Полтавська область

З 9 по 13 червня деякі денні поїзди Тетерівського напрямку відправляються з початкової станції пізніше:

поїзд №6612 "Тетерів - Борщагівка" о 09:35 - 12:32 (замість 09:28 - 11:01);

поїзд №6614 о 10:23 - 12:32 (замість 08:40 - 12:13).

Тим часом вечірній поїзд №6622 «Тетерів – Київ» відправляється на 11 хвилин раніше - о 17:32 - 19:35 (замість 17:43 - 19:35).

У напрямку Гребінки та Яготина зміни впродовж 9 та 10 червня стосуватимуться:

поїзда №6813 «Гребінка – Київ», що матиме графік 14:46 - 17:56 (замість 14:19 - 17:25);

поїзда №6809 «Яготин - Київ-Волинський», в якого зміниться час відправлення об 11:10 (замість 11:21).

Львівська область

«Щодо західнішого регіону, маємо вагомі зміни на сполученні «Львів - Рава-Руська», - заявили в «Укрзалізниці».

При цьому зміни запроваджено на період з 10 по 27 червня.

Відтепер на маршруті курсуватимуть щоденно (крім четверга) чотири поїзди (замість двох).

Зі Львова вони матимуть такий графік:

поїзд №6002 «Львів - Рава-Руська» о 09:29 - 11:36;

поїзд №6004 «Львів - Рава-Руська» о 14:43 - 17:17.

Тим часом з Рави-Руської графік такий:

поїзд №6001 «Рава-Руська – Львів» о 12:11 - 14:18;

поїзд №6003 «Рава-Руська – Львів» о 17:35 - 19:35.

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