Укрзализныця изменила график пригородных поездов в некоторых областях

Произошли изменения в расписании движения пригородных поездов.

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Со вторника, 9 июня, «Укрзализныця» сообщила об изменении расписания движения некоторых пригородных поездов в нескольких областях.

В целом изменения в расписании движения пригородных поездов произошли:

на Тетеревском участке;

в направлении Гребенки;

в направлении Яготина;

на маршруте «Львов — Рава-Русская».

Киевская и Полтавская области

С 9 по 13 июня некоторые дневные поезда Тетеревского направления отправляются с начальной станции позже:

поезд №6612 «Тетерев — Борщаговка» в 09:35 - 12:32 (вместо 09:28 - 11:01);

поезд №6614 в 10:23 - 12:32 (вместо 08:40 - 12:13).

В то же время вечерний поезд №6622 «Тетерев — Киев» отправляется на 11 минут раньше — в 17:32 - 19:35 (вместо 17:43 - 19:35).

В направлении Гребенки и Яготина изменения в течение 9 и 10 июня коснутся:

поезда №6813 «Гребенка — Киев», который будет курсировать по графику 14:46 - 17:56 (вместо 14:19 - 17:25);

поезда №6809 «Яготин — Киев-Волынский», у которого изменится время отправления на 11:10 (вместо 11:21).

Львовская область

«Что касается западного региона, у нас существенные изменения на сообщении „Львов — Рава-Русская“», — заявили в «Укрзализныце».

При этом изменения введены на период с 10 по 27 июня.

Теперь на маршруте будут ежедневно курсировать (кроме четверга) четыре поезда вместо двух.

Из Львова они будут отправляться по следующему графику:

поезд №6002 «Львов — Рава-Русская» в 09:29 - 11:36;

поезд №6004 «Львов — Рава-Русская» в 14:43 - 17:17.

В свою очередь из Равы-Русской график будет следующим:

поезд №6001 «Рава-Русская — Львов» в 12:11 - 14:18;

поезд №6003 «Рава-Русская — Львов» в 17:35 - 19:35.

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