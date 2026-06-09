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В Винницкой области у экс-должностного лица ГСЧС нашли незадекларированное имущество более чем на 2 млн грн

22:18, 9 июня 2026
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В декларации за 2023 год экс-должностное лицо не указала ряд объектов имущества и расходов.
В Винницкой области у экс-должностного лица ГСЧС нашли незадекларированное имущество более чем на 2 млн грн
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Винницкая областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей должностной лица Главного управления ГСЧС Украины в Винницкой области. Основанием стали материалы полной проверки декларации, проведенной Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.

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Экс-должностное лицо обвиняют во внесении в декларацию за 2023 год недостоверных сведений на сумму более 2 млн грн.

По данным НАПК, во время проверки было установлено, что декларант не указала ряд объектов имущества и расходов. В частности, речь идет о недостроенном жилом доме площадью 95 кв. м стоимостью более 1,4 млн грн. В НАПК обратили внимание, что земельный участок под ним женщина приобрела как «свободный от застройки», хотя объект незавершенного строительства уже находился на этой территории.

Также в декларации не было указано помещение аптеки площадью почти 89 кв. м в Винницкой области стоимостью 652 тыс. грн и единовременные расходы на приобретение бытовой техники на сумму более 180 тыс. грн.

Кроме того, по информации НАПК, бывшая должностная лицо завысила сумму собственных средств на банковских счетах более чем на 260 тыс. грн.

Также НАПК во время проверки выявило признаки необоснованных активов на сумму 2,6 млн грн, материалы были переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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ГСЧС НАПК Винница

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