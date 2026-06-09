В Киеве записать ребенка в детский сад стало проще — КГГА
Киевская городская государственная администрация сообщила об обновлении Портала дошкольного образования, благодаря чему записать ребенка в детский сад стало проще.
Сервис получил новый дизайн, более удобную навигацию и более безопасную систему входа.
Через портал можно:
- выбрать детский сад;
- подать заявление на зачисление;
- отслеживать место в очереди;
- получать необходимые административные услуги в сфере дошкольного образования.
Отмечается, что для лучшей защиты персональных данных была обновлена система авторизации. Вход в кабинет родителей теперь доступен через:
▪️ Дія.Підпис;
▪️ BankID;
▪️ ПриватБанкID;
▪️ личный электронный ключ.
«Все ранее поданные заявления и место в очереди сохраняются. После входа необходимо лишь подтвердить адрес электронной почты», — сообщили в КГГА.
Записать ребенка в садик можно по ссылке.
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