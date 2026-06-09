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В Киеве записать ребенка в детский сад стало проще — КГГА

12:37, 9 июня 2026
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В столице обновили Портал дошкольного образования.
В Киеве записать ребенка в детский сад стало проще — КГГА
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Киевская городская государственная администрация сообщила об обновлении Портала дошкольного образования, благодаря чему записать ребенка в детский сад стало проще.

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Сервис получил новый дизайн, более удобную навигацию и более безопасную систему входа.

Через портал можно:

  • выбрать детский сад;
  • подать заявление на зачисление;
  • отслеживать место в очереди;
  • получать необходимые административные услуги в сфере дошкольного образования.

Отмечается, что для лучшей защиты персональных данных была обновлена система авторизации. Вход в кабинет родителей теперь доступен через:

▪️ Дія.Підпис;

▪️ BankID;

▪️ ПриватБанкID;

▪️ личный электронный ключ.

«Все ранее поданные заявления и место в очереди сохраняются. После входа необходимо лишь подтвердить адрес электронной почты», — сообщили в КГГА.

Записать ребенка в садик можно по ссылке.

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Киев КГГА

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