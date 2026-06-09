В Киеве записать ребенка в детский сад стало проще — КГГА

В столице обновили Портал дошкольного образования.

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Киевская городская государственная администрация сообщила об обновлении Портала дошкольного образования, благодаря чему записать ребенка в детский сад стало проще.

Сервис получил новый дизайн, более удобную навигацию и более безопасную систему входа.

Через портал можно:

выбрать детский сад;

подать заявление на зачисление;

отслеживать место в очереди;

получать необходимые административные услуги в сфере дошкольного образования.

Отмечается, что для лучшей защиты персональных данных была обновлена система авторизации. Вход в кабинет родителей теперь доступен через:

▪️ Дія.Підпис;

▪️ BankID;

▪️ ПриватБанкID;

▪️ личный электронный ключ.

«Все ранее поданные заявления и место в очереди сохраняются. После входа необходимо лишь подтвердить адрес электронной почты», — сообщили в КГГА.

Записать ребенка в садик можно по ссылке.

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