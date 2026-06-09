Правительство разрешило переселенцам инициировать создание специальных советов ВПЛ

Кабмин предоставил Советам ВПЛ больше инструментов для представительства интересов внутренне перемещенных лиц

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Кабинет Министров принял постановление, направленное на усиление потенциала Советов по вопросам внутренне перемещенных лиц и расширение их участия в формировании решений по поддержке и интеграции ВПЛ.

Как сообщили в Минсоцполитики, документ предусматривает возможность создания Советов ВПЛ по инициативе самих внутренне перемещенных лиц и органов местного самоуправления. Ожидается, что это будет способствовать более эффективному учету потребностей переселенцев при разработке и реализации решений на местном уровне.

Кроме того, внесены изменения в Типовое положение о Совете по вопросам внутренне перемещенных лиц. В частности, уточнены основные задачи таких советов, определены механизмы обеспечения открытости и публичности их деятельности, а также усилено взаимодействие с органами, при которых они созданы.

Кроме того, органам власти и местного самоуправления рекомендовано активнее привлекать Советы ВПЛ к подготовке программ поддержки внутренне перемещенных лиц, а также к разработке решений, касающихся защиты их прав и интересов.

Отдельными положениями документа урегулирован порядок формирования состава Советов ВПЛ и процедура внесения изменений в него.

Также отметим, что Кабинет Министров принял ряд решений, направленных на поддержку внутренне перемещенных лиц и обеспечение жильем детских домов семейного типа.

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