Кролевецкий районный суд Сумской области отказал в признании мужа отцом-одиночкой и объяснил, что для этого недостаточно самого проживания ребенка вместе с отцом.

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Кролевецкий районный суд Сумской области рассмотрел гражданское дело по иску отца к матери ребенка об определении места жительства несовершеннолетнего сына и установлении факта его самостоятельного воспитания и содержания отцом. Суд частично удовлетворил иск: определил место жительства ребенка вместе с отцом, однако отказал в установлении факта самостоятельного воспитания и содержания ребенка исключительно отцом.

Обстоятельства дела

После расторжения брака в 2016 году сын сторон остался проживать вместе с отцом. На протяжении почти десяти лет ребенок фактически проживал с ним, тогда как мать создала новую семью и проживала отдельно.

Истец указывал, что отсутствие судебного решения об определении места жительства ребенка создает трудности при решении социальных, бытовых и других вопросов, связанных с реализацией прав ребенка. Кроме того, он просил установить факт самостоятельного воспитания и содержания сына, ссылаясь на необходимость надлежащей защиты прав и интересов ребенка, а также избежания противоречий во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления и другими учреждениями.

Мать возражала против удовлетворения иска. Она подчеркивала, что спора относительно проживания сына с отцом между сторонами нет, поскольку не возражает против такого проживания. Также ответчица указывала, что поддерживает связь с сыном, забирает его к себе на выходные, общается с ним, покупает необходимые вещи и предоставляет денежные средства в соответствии со своими финансовыми возможностями. По ее мнению, сам факт проживания ребенка с отцом не свидетельствует о единоличном воспитании и содержании ребенка без участия матери.

В то же время ответчица утверждала, что обращение отца в суд может быть связано с намерением получить отсрочку от мобилизации путем установления факта самостоятельного воспитания ребенка. Однако в ходе рассмотрения дела суд установил, что истец уже имеет отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации по другому предусмотренному законом основанию — как лицо, имеющее отца или мать с инвалидностью. При этом суд не связывал разрешение спора с вопросами мобилизации и не давал оценки возможности получения отсрочки в связи с заявленными исковыми требованиями.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что ребенок длительное время проживает с отцом, который обеспечивает его ежедневный уход, обучение, развитие и надлежащие бытовые условия. В то же время орган опеки и попечительства в своем заключении указал, что мать поддерживает эмоциональную связь с сыном, общается с ним и участвует в его жизни, хотя не осуществляет ежедневного ухода из-за раздельного проживания. Орган опеки признал целесообразным определить место жительства ребенка вместе с отцом.

Во время судебного заседания ребенок сообщил, что доволен условиями проживания с отцом, имеет там надлежащие условия для жизни, друзей и привычную социальную среду, а также выразил желание и дальше проживать именно с ним. Вместе с тем мальчик подтвердил, что поддерживает связь с матерью и периодически посещает ее семью.

Позиция и выводы суда относительно места жительства ребенка

Суд отметил, что при разрешении споров об определении места жительства ребенка первостепенное значение имеют его наилучшие интересы. При этом учитываются отношение каждого из родителей к выполнению родительских обязанностей, личная привязанность ребенка, условия его проживания, а также собственное мнение ребенка в соответствии с его возрастом и уровнем зрелости.

Суд установил отсутствие доказательств того, что отец ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности или не обеспечивает надлежащих условий для воспитания сына. Напротив, исследованные доказательства подтвердили, что он надлежащим образом заботится о здоровье, развитии и обучении ребенка.

Также суд обратил внимание, что хотя мать ранее привлекалась к административной ответственности за правонарушения, связанные с домашним насилием и ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, такие обстоятельства сами по себе не свидетельствуют о невозможности ее общения с ребенком или участия в его воспитании.

Суд подчеркнул, что проживание ребенка с отцом не лишает мать родительских прав и не освобождает ее от исполнения родительских обязанностей. Мать имеет право участвовать в воспитании сына независимо от того, с кем из родителей он проживает, а отец не вправе создавать ей препятствия в реализации этих прав.

Оценив совокупность доказательств, заключение органа опеки и попечительства, мнение самого ребенка и фактические обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что проживание сына вместе с отцом соответствует его интересам и желанию, а потому иск в этой части подлежит удовлетворению.

Позиция и выводы суда относительно требования о самостоятельном воспитании ребенка отцом

Рассматривая требование об установлении факта самостоятельного воспитания и содержания ребенка отцом, суд исходил из принципа равенства прав и обязанностей родителей в отношении ребенка, закрепленного Семейным кодексом Украины. Расторжение брака и раздельное проживание родителей не прекращает их родительских прав и обязанностей.

Суд по делу № 579/2795/25 подчеркнул, что для подтверждения самостоятельного воспитания ребенка одним из родителей необходимо наличие обстоятельств, которые ограничивают либо прекращают родительские права другого родителя. Такими обстоятельствами могут быть, в частности, смерть, лишение родительских прав, признание лица безвестно отсутствующим, умершим либо недееспособным.

Ссылаясь на правовой вывод Верховного Суда, изложенный в постановлении от 11 сентября 2024 года по делу № 201/5972/22, суд отметил, что факт единоличного воспитания ребенка может устанавливаться как обстоятельство в споре между родителями относительно исполнения ими своих обязанностей, однако сам по себе факт проживания ребенка с одним из родителей не свидетельствует о прекращении участия другого родителя в его воспитании.

Суд установил, что мать поддерживает связь с сыном, общается с ним, забирает его к себе, осуществляет денежные переводы и не лишена возможности реализовывать свои родительские права. Доказательств ее умышленного уклонения от исполнения родительских обязанностей либо полного самоустранения от участия в воспитании и содержании ребенка суду предоставлено не было.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что оснований для установления факта самостоятельного воспитания и содержания ребенка отцом нет, поэтому в этой части иска следует отказать.

Суд частично удовлетворил иск. Место жительства несовершеннолетнего сына определено вместе с отцом. В удовлетворении требования об установлении факта самостоятельного воспитания и содержания ребенка отцом отказано.

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