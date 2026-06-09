После отставки Наталии Добривской ВСП оставил без рассмотрения рекомендацию ВККС о ее увольнении

Высший совет правосудия оставил без рассмотрения представление Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 20 апреля 2026 года с рекомендацией об увольнении Наталии Добривской с должности судьи Окружного административного суда города Киева на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины.

Напоминаем, что, как сообщала «Судебно-юридическая газета», ранее ВСП удовлетворил ходатайство судьи об отложении рассмотрения представления ВККС.

В дальнейшем, 28 мая 2026 года Высший совет правосудия удовлетворил заявление судьи Наталии Добривской об отставке и уволил ее с должности судьи.

Обстоятельства рассмотрения

Во время заседания Высшего совета правосудия докладчик сообщил, что 30 апреля 2026 года на электронную почту Совета поступило представление Высшей квалификационной комиссии судей Украины об увольнении судьи Наталии Добривской.

Учитывая, что судья уже уволена в отставку по собственному заявлению, ВСП констатировал отсутствие возможности внесения каких-либо иных предложений, кроме оставления представления без рассмотрения.

Члены ВСП единогласно поддержали предложение докладчика (15 голосов «за», «против» — 0).

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