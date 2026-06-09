Після відставки Наталії Добрівської ВРП залишила без розгляду рекомендацію ВККС про її звільнення

Подання ВККС щодо звільнення судді Наталії Добрівської залишено без розгляду, оскільки суддю вже звільнено у відставку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя залишила без розгляду подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 20 квітня 2026 року з рекомендацією про звільнення Наталії Добрівської з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва на підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України.

Нагадуємо, що як інформувала «Судово-юридична газета», раніше ВРП задовольнила клопотання судді про відкладення розгляду подання ВККС.

У подальшому, 28 травня 2026 року Вища рада правосуддя задовольнила заяву судді Наталії Добрівської про відставку та звільнила її з посади судді.

Обставини розгляду

Під час засідання Вищої ради правосуддя доповідач повідомив, що 30 квітня 2026 року на електронну пошту Ради надійшло подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо звільнення судді Наталії Добрівської.

Враховуючи, що суддю вже звільнено у відставку за її власною заявою, ВРП констатувала відсутність можливості внесення будь-яких інших пропозицій, окрім залишення подання без розгляду.

Члени ВРП одноголосно підтримали пропозицію доповідача (15 голосів «за», «проти» — 0).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.