КХС ВС разъяснил разницу между приостановлением действия и исполнения решения АМКУ

Понятия «приостановление действия решения Антимонопольного комитета Украины» и «приостановление исполнения решения Антимонопольного комитета Украины» не являются тождественными — КХС ВС.

Фото: rayon.in.ua

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Суд имеет право применять меры обеспечения иска согласно Хозяйственному процессуальному кодексу Украины, а также другие меры в случаях, предусмотренных законами и международными договорами. Все вопросы, связанные с приостановлением действия решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), принятого в соответствии с ч. 1 ст. 48 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», должен решать хозяйственный суд, рассматривающий дело о признании такого решения недействительным.

АМКУ принял решение, указанное в ч. 1 ст. 48 Закона Украины от 11 января 2001 года № 2210-III «О защите экономической конкуренции» (Закон № 2210-III), о нарушении Обществом законодательства о конкуренции и наложении штрафа (решение_1), а также отдельное решение о признании «основного» решения таким, действие которого не приостанавливается в связи с возбуждением хозяйственным судом производства по делу о признании «основного» решения недействительным (решение_2).

Общество до предъявления иска о признании недействительным решения_1 обратилось в суд с заявлением об обеспечении, в которой просило суд: приостановить исполнение решения_2; на время приостановления действия решения_2 приостановить исполнение решения_1 и др.

Суд первой инстанции заявление удовлетворил частично, приостановив исполнение решения_2 в отношении Общества. Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении заявления, отметив, что право суда приостановить действие решения АМКУ по специальной норме Закона № 2210-III не может рассматриваться как основание для обеспечения иска в порядке ХПК Украины.

КХС ВС, рассмотрев кассационную жалобу и оставив постановление апелляционной инстанции без изменений по иным мотивам, чем указаны в ней, отметил, что суд имеет право применять меры обеспечения иска согласно ХПК Украины и другие меры в случаях, предусмотренных законами и международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

Не существует универсального алгоритма применения мер обеспечения иска, поскольку их применение (или отказ в этом) находится в прямой зависимости от фактических обстоятельств каждого конкретного спора.

По смыслу статей 48, 56, 60 Закона № 2210-III понятия «приостановление действия решения АМКУ» и «приостановление исполнения решения АМКУ» не являются тождественными, что обусловлено их правовой сущностью и правовыми последствиями.

Хозяйственный суд, рассматривающий дело о признании недействительным решения АМКУ, принятого по ч. 1 ст. 48 Закона № 2210-III [основное решение], в зависимости от обстоятельств дела и при наличии достаточных оснований имеет право принять решение о приостановлении действия этого решения, что и повлечет за собой приостановление его исполнения.

С постановлением КХС ВС от 26 марта 2026 года по делу № 910/14711/25 можно ознакомиться по ссылке.

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