В Украине планируют реформировать систему финансирования высшего образования

В Украине могут изменить подходы к финансированию высшего образования, введя новые механизмы государственной поддержки студентов, софинансирование обучения и распределения государственного заказа.

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Подкомитет по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рассмотрел вопросы подготовки ко второму чтению законопроекта о финансировании получения высшего образования и предоставлении государственной целевой поддержки его соискателям.

В заседании приняли участие народные депутаты Украины — члены Комитета, представители центральных органов исполнительной власти и общественных объединений.

Во время заседания был рассмотрен вопрос о внесении в сравнительную таблицу проекта Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно финансирования получения высшего образования и предоставления государственной целевой поддержки его соискателям» (рег. №10399 от 10 января 2024 года) дополнительных предложений народных депутатов Украины — членов Комитета.

Также участники заседания рассмотрели проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно финансирования получения высшего образования и предоставления государственной целевой поддержки его соискателям» (рег. №10399 от 10 января 2024 года), подготовленный ко второму чтению.

Законопроект призван реформировать систему финансирования получения высшего образования на основе диверсификации способов финансового обеспечения обучения соискателей высшего образования, повышения эффективности использования государственных средств в части финансирования государственного заказа, обеспечения адресности государственной целевой поддержки, совершенствования механизма формирования и распределения государственного заказа, а также повышения возможности оплачивать получение высшего образования благодаря механизму софинансирования.

Кроме того, документ направлен на повышение ответственности соискателей высшего образования за результаты своего обучения и дальнейшее трудоустройство после получения образовательной степени.

Отмечается, что благодаря новой модели финансирования государство сможет обеспечить более адресное использование бюджетных средств в части финансирования получения высшего образования и поддержки льготных категорий соискателей образования.

По результатам рассмотрения члены Комитета предложили Комитету по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовать Верховной Раде Украины принять законопроект №10399 во втором чтении и в целом.

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