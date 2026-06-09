В Ивано-Франковской области уволили прокурора, который получал пенсию по инвалидности 7 лет

КДКП уволила прокурора, который не явился на проверку законности установления инвалидности.

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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров приняла решение об увольнении прокурора Ивано-Франковской окружной прокуратуры Ивано-Франковской области Николая Мартына с должности в органах прокуратуры.

Основанием стали обстоятельства, связанные с проверкой законности установления инвалидности прокурорам Ивано-Франковской области после решения СНБО от 22 октября 2024 года.

Как установила Комиссия, прокурору в 2017 году была установлена II группа инвалидности, которая в дальнейшем неоднократно подтверждалась решениями МСЭК. На этом основании он получал пенсию по инвалидности с 2017 по октябрь 2024 года. В то же время после завершения срока действия инвалидности в октябре 2024 года она не была продлена.

В рамках общегосударственной проверки решений МСЭК в отношении прокуроров Николая Мартына вызвали в ГУ «Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины» для проверки обоснованности ранее установленной инвалидности.

Первый вызов предусматривал прибытие в медицинское учреждение до 30 сентября 2025 года. В этот период прокурор находился на больничном и сообщил об этом медицинскому учреждению. После этого ему был направлен повторный вызов с требованием прибыть на обследование до 21 ноября 2025 года.

По выводу Комиссии, после завершения временной нетрудоспособности прокурор не воспользовался возможностью пройти обследование, не инициировал согласование новых сроков и не предпринял иных действий для подтверждения законности ранее установленной инвалидности.

Комиссия пришла к выводу, что «такими действиями прокурор допустил демонстративное неуважение к этическим стандартам поведения, не принял предусмотренных законодательством мер для сохранения собственной деловой репутации и репутации органов прокуратуры. Его пассивная позиция фактически способствовала распространению информации, дискредитирующей органы прокуратуры, подрывающей общественное доверие к государственному институту и создающей впечатление толерирования коррупционных рисков в системе. Прокурор никоим образом не принял активных и достаточных мер, направленных на подтверждение законности установленного ему статуса лица с инвалидностью, способом, который устранял бы обоснованные сомнения общества и обеспечивал защиту авторитета органов прокуратуры».

В решении №247дп-26 Комиссия пришла к выводу, что Николай Мартын совершил дисциплинарный проступок — совершение действий, порочащих звание прокурора и способных вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры; однократное грубое нарушение правил прокурорской этики.

«Информация о получении прокурором Ивано-Франковской окружной прокуратуры Ивано-Франковской области Мартыном Н.Н. статуса лица с инвалидностью, оформлении им пенсии по инвалидности, получении пенсионных выплат до ноября 2024 года, а также непрохождении им медицинского обследования в ГУ «УкргосНИИМСПИ Минздрава Украины» с целью проверки обоснованности решения МСЭК об установлении ему группы инвалидности — подтвердилась.

…

Сведения о совершении прокурором Ивано-Франковской окружной прокуратуры Ивано-Франковской области Мартыном Н.Н. действий, которые могут порочить звание прокурора и вызывать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, а также в честности и неподкупности органов прокуратуры при установлении ему инвалидности, подтверждены», — отмечено в решении.

Учитывая характер дисциплинарного проступка, КДКП признала невозможным дальнейшее пребывание прокурора на должности и применила самое строгое дисциплинарное взыскание — увольнение из органов прокуратуры.

Решение может быть обжаловано в Высший совет правосудия либо в административный суд в течение одного месяца со дня его получения.

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