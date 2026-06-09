  1. В Україні

На Івано-Франківської звільнили прокурора, який отримував пенсію по інвалідності 7 років

14:38, 9 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
КДКП звільнила прокурора, який не прийшов на перевірку щодо законності встановлення інвалідності.
На Івано-Франківської звільнили прокурора, який отримував пенсію по інвалідності 7 років
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення про звільнення прокурора Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області Миколи Мартина з посади в органах прокуратури.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Підставою стали обставини, пов’язані з перевіркою законності встановлення інвалідності прокурорам Івано-Франківської області після рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року.

Як встановила Комісія, прокурору у 2017 році було встановлено ІІ групу інвалідності, яка надалі неодноразово підтверджувалася рішеннями МСЕК. На підставі цього він отримував пенсію по інвалідності з 2017 по жовтень 2024 рік. Водночас після завершення строку дії інвалідності у жовтні 2024 року її не було продовжено.

У межах загальнодержавної перевірки рішень МСЕК щодо прокурорів Миколу Мартина викликали до ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України» для перевірки обґрунтованості раніше встановленої інвалідності.

Перший виклик передбачав прибуття до медичного закладу до 30 вересня 2025 року. У цей період прокурор перебував на лікарняному та повідомив про це медичну установу. Після цього йому було надіслано повторний виклик із вимогою прибути на обстеження до 21 листопада 2025 року.

За висновком Комісії, після завершення тимчасової непрацездатності прокурор не скористався можливістю пройти обстеження, не ініціював погодження нових строків та не вжив інших дій для підтвердження законності встановленої раніше інвалідності.

Комісія дійшла висновку, що «такими діями прокурор допустив демонстративну неповагу до етичних стандартів поведінки, не вжив передбачених законодавством заходів для збереження власної ділової репутації та репутації органів прокуратури. Його пасивна позиція фактично сприяла поширенню інформації, яка дискредитує органи прокуратури, підриває суспільну довіру до державної інституції та створює враження толерування корупційних ризиків у системі. Прокурор в жоден спосіб, не вжив активних і достатніх заходів, спрямованих на підтвердження законності встановленого йому статусу особи з інвалідністю, у спосіб, який би усував обґрунтовані сумніви суспільства та забезпечував захист авторитету органів прокуратури».

У рішенні №247дп-26 Комісія дійшла висновку, що Микола Мартин вчинив дисциплінарний проступок – вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури; одноразове грубе порушення правил прокурорської етики.

«Інформація щодо отримання прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області Мартином М.М. статусу особи з інвалідністю, оформлення ним пенсії по інвалідності, отримання пенсійних виплат до листопада 2024 року, а також непроходження ним медичного обстеження у ДУ «Укрдержндімспі МОЗ України» з метою перевірки обґрунтованості рішення МСЕК про встановлення йому групи інвалідності — підтвердилася.

Відомості про вчинення прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області Мартином М.М. дій, які можуть порочити звання прокурора та викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, а також у чесності та непідкупності органів прокуратури під час встановлення йому інвалідності, підтверджено», - зазначено у рішенні.

З огляду на характер дисциплінарного проступку КДКП визнала неможливим подальше перебування прокурора на посаді та застосувала найсуворіше дисциплінарне стягнення — звільнення з органів прокуратури.

Рішення може бути оскаржене до Вищої ради правосуддя або до адміністративного суду протягом одного місяця з дня його отримання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ОГП прокурор Івано-Франківськ звільнення КДКП МСЕК інвалідність

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Пенсійний фонд втратив підставу затримувати виплати: апеляційний суд скасував обмеження Кабміну

Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність постанови Кабміну, яка дозволяла Пенсійному фонду виплачувати заборгованість за рішеннями судів частинами.

В Україні посилять контроль за суддями: під прицілом опиняться всі родичі у владі та поїздки на ТОТ

Верховна Рада затвердила нові правила перевірки суддів: тепер вони зобов'язані щороку декларувати родичів, підтверджувати використання української мови та доводити відсутність зв'язків із державою-агресором.

Житло, компенсації та пільги на кредити: що гарантує держава військовим

Які житлові гарантії та фінансові пільги доступні військовим у 2026 році.

Статус УБД можуть анулювати: хто ризикує залишитися без пільг і державної підтримки

Отримання статусу учасника бойових дій надає право на значний перелік соціальних гарантій, однак сам статус не є абсолютно недоторканним.

Після відставки Наталії Добрівської ВРП залишила без розгляду рекомендацію ВККС про її звільнення

Подання ВККС щодо звільнення судді Наталії Добрівської залишено без розгляду, оскільки суддю вже звільнено у відставку.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]