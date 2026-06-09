На Івано-Франківської звільнили прокурора, який отримував пенсію по інвалідності 7 років

КДКП звільнила прокурора, який не прийшов на перевірку щодо законності встановлення інвалідності.

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Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення про звільнення прокурора Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області Миколи Мартина з посади в органах прокуратури.

Підставою стали обставини, пов’язані з перевіркою законності встановлення інвалідності прокурорам Івано-Франківської області після рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року.

Як встановила Комісія, прокурору у 2017 році було встановлено ІІ групу інвалідності, яка надалі неодноразово підтверджувалася рішеннями МСЕК. На підставі цього він отримував пенсію по інвалідності з 2017 по жовтень 2024 рік. Водночас після завершення строку дії інвалідності у жовтні 2024 року її не було продовжено.

У межах загальнодержавної перевірки рішень МСЕК щодо прокурорів Миколу Мартина викликали до ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України» для перевірки обґрунтованості раніше встановленої інвалідності.

Перший виклик передбачав прибуття до медичного закладу до 30 вересня 2025 року. У цей період прокурор перебував на лікарняному та повідомив про це медичну установу. Після цього йому було надіслано повторний виклик із вимогою прибути на обстеження до 21 листопада 2025 року.

За висновком Комісії, після завершення тимчасової непрацездатності прокурор не скористався можливістю пройти обстеження, не ініціював погодження нових строків та не вжив інших дій для підтвердження законності встановленої раніше інвалідності.

Комісія дійшла висновку, що «такими діями прокурор допустив демонстративну неповагу до етичних стандартів поведінки, не вжив передбачених законодавством заходів для збереження власної ділової репутації та репутації органів прокуратури. Його пасивна позиція фактично сприяла поширенню інформації, яка дискредитує органи прокуратури, підриває суспільну довіру до державної інституції та створює враження толерування корупційних ризиків у системі. Прокурор в жоден спосіб, не вжив активних і достатніх заходів, спрямованих на підтвердження законності встановленого йому статусу особи з інвалідністю, у спосіб, який би усував обґрунтовані сумніви суспільства та забезпечував захист авторитету органів прокуратури».

У рішенні №247дп-26 Комісія дійшла висновку, що Микола Мартин вчинив дисциплінарний проступок – вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури; одноразове грубе порушення правил прокурорської етики.

«Інформація щодо отримання прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області Мартином М.М. статусу особи з інвалідністю, оформлення ним пенсії по інвалідності, отримання пенсійних виплат до листопада 2024 року, а також непроходження ним медичного обстеження у ДУ «Укрдержндімспі МОЗ України» з метою перевірки обґрунтованості рішення МСЕК про встановлення йому групи інвалідності — підтвердилася.

…

Відомості про вчинення прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області Мартином М.М. дій, які можуть порочити звання прокурора та викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, а також у чесності та непідкупності органів прокуратури під час встановлення йому інвалідності, підтверджено», - зазначено у рішенні.

З огляду на характер дисциплінарного проступку КДКП визнала неможливим подальше перебування прокурора на посаді та застосувала найсуворіше дисциплінарне стягнення — звільнення з органів прокуратури.

Рішення може бути оскаржене до Вищої ради правосуддя або до адміністративного суду протягом одного місяця з дня його отримання.

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