В Україні планують реформувати систему фінансування вищої освіти

В Україні можуть змінити підходи до фінансування вищої освіти, запровадивши нові механізми державної підтримки студентів, співфінансування навчання та розподілу державного замовлення.

фото: depositphotos/lacheev

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Підкомітет з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій розглянув питання підготовки до другого читання законопроєкту щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам.

У засіданні взяли участь народні депутати України — члени Комітету, представники центральних органів виконавчої влади та громадських об’єднань.

Під час засідання було розглянуто питання щодо внесення до порівняльної таблиці проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам» (реєстр. №10399 від 10 січня 2024 року) додаткових пропозицій народних депутатів України — членів Комітету.

Також учасники засідання розглянули проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам» (реєстр. №10399 від 10 січня 2024 року), підготовлений до другого читання.

Законопроєкт покликаний реформувати систему фінансування здобуття вищої освіти на основі диверсифікації способів фінансового забезпечення навчання здобувачів вищої освіти, підвищення ефективності використання державних коштів у частині фінансування державного замовлення, забезпечення адресності державної цільової підтримки, удосконалення механізму формування та розподілу державного замовлення, а також підвищення спроможності оплачувати здобуття вищої освіти завдяки механізму співфінансування.

Крім того, документ спрямований на підвищення відповідальності здобувачів вищої освіти за результати свого навчання та подальше працевлаштування після отримання освітнього ступеня.

Зазначається, що завдяки новій моделі фінансування держава зможе забезпечити більш адресне використання бюджетних коштів у частині фінансування здобуття вищої освіти та підтримки пільгових категорій здобувачів освіти.

За результатами розгляду члени Комітету запропонували Комітету з питань освіти, науки та інновацій рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроєкт №10399 у другому читанні та в цілому.

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