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Уряд дозволив переселенцям ініціювати створення спеціальних рад ВПО

22:00, 9 червня 2026
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Кабмін надав Радам ВПО більше інструментів для представництва інтересів внутрішньо переміщених осіб.
Уряд дозволив переселенцям ініціювати створення спеціальних рад ВПО
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Кабінет Міністрів ухвалив постанову, спрямовану на посилення спроможності Рад з питань внутрішньо переміщених осіб та розширення їхньої участі у формуванні рішень щодо підтримки й інтеграції ВПО.

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Як повідомили в Мінсоцполітики, документ передбачає можливість створення Рад ВПО за ініціативою самих внутрішньо переміщених осіб та органів місцевого самоврядування. Очікується, що це сприятиме більш ефективному врахуванню потреб переселенців під час розробки та реалізації рішень на місцевому рівні.

Крім цього, Примірним положенням про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, уточнено основні завдання таких рад, визначено механізми забезпечення відкритості та публічності їхньої діяльності, а також посилено взаємодію з органами, при яких вони утворені.

Крім того, органам влади та місцевого самоврядування рекомендовано активніше залучати Ради ВПО до підготовки програм підтримки внутрішньо переміщених осіб, а також до розроблення рішень, що стосуються захисту їхніх прав та інтересів.

Окремими положеннями документа врегульовано порядок формування складу Рад ВПО та процедуру внесення змін до нього.

Також зазначимо, що Кабінет міністрів ухвалив низку рішень, спрямованих на підтримку внутрішньо переміщених осіб та забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу.

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уряд Кабінет Міністрів України Мінсоцполітики війна воєнний стан ВПО

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