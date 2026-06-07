Компенсації за розміщення ВПО без документів: строк виплат збільшили з 60 до 90 днів

Строк компенсації збільшили для закладів, які надають прихисток переселенцям, що втратили документи внаслідок війни.

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Кабінет міністрів ухвалив низку рішень, спрямованих на підтримку внутрішньо переміщених осіб та забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Зокрема, уряд збільшив із 60 до 90 днів строк надання компенсації закладам за розміщення внутрішньо переміщених осіб, які через війну втратили документи.

Також розширено можливості для підтвердження факту знищення або пошкодження житла. Відтепер для цього можна буде використовувати акт дистанційного обстеження.

Крім того, система компенсацій стане більш прозорою. В електронному кабінеті Пенсійного фонду громадяни зможуть переглядати інформацію про призначення компенсації, причини відмови, порядок розрахунку її розміру та нараховані виплати.

Окремим рішенням уряд врегулював питання забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. Затверджено порядок і умови надання субвенцій із державного бюджету на придбання житла для таких родин.

Пріоритет під час розподілу коштів надаватиметься сім’ям, які були змушені евакуюватися через війну, втратили власне житло або повертаються в Україну з-за кордону.

За словами Свириденко, у Державному бюджеті на 2026 рік передбачено 833 млн грн на забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу.

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